Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες άνω των 120.000 ευρώ

Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Περιπολικό
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 27 Μαΐου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος, σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τον 9ο Ανακριτή Αθηνών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικής απάτης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος κατηγορείται για συμμετοχή και υποστήριξη εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να διέπραττε απάτες με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα χρήματος.

Η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Νοροϊός στο «Αττικόν»: Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων πρόληψης

Πιερρακάκης: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρατάθηκε η επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο κίνησης – Γιατί αποφασίστηκ...

Συντάξεις χηρείας: Δύο νέες διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ για τη νομοθετική ρύθμιση-Τι είπε η Βρύνα για την εκκαθάριση εισφορώ...

Το Google Health είναι εδώ, αλλά πολλοί θέλουν πίσω την εφαρμογή του Fitbit

Το εντυπωσιακό ρεκόρ του Ήλιου: Μια μυστηριώδης εκπομπή ενέργειας που διήρκεσε 19 ημέρες
περισσότερα
17:42 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Φωτιά στον Ασπρόπυργο δίπλα στην Αττική Οδό – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) στον Ασπρόπυργο, σε περιοχή κοντά στην Αττική Οδό...
16:31 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Βίντεο-ντοκουμέντο από την καταδίωξη – Ένας από τους δράστες είχε μαχαιρώσει 17 φορές τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου το 2022

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος επιχειρημ...
16:12 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Τρόμος στη Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – «Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια»

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία γυναίκα στον Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα, όταν της επιτέθηκε λύκος, εν...
15:02 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κρυονέρι – Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) σε χαμηλή βλάστηση, στο Κρυονέρι Αττικής. Η πυ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν