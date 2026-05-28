Ηράκλειο: Συνελήφθη 47χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτες άνω των 120.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 27 Μαΐου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος, σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τον 9ο Ανακριτή Αθηνών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικής απάτης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος κατηγορείται για συμμετοχή και υποστήριξη εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να διέπραττε απάτες με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα χρήματος.

Η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.