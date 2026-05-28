Θεώνη Κουφονικολάκου για την «ΕΛ.Α.Σ.»: «Ο Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα με ιστορικό βάθος» – Τι είπε για Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη

Η Κουφονικολάκου Θεώνη, μετά την επίσημη πια παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των αποκαλυπτηρίων του ονόματος του νέου κόμματος το οποίο ο ίδιος κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό για τουλάχιστον 2 μήνες, μίλησε στο Mega, για το σκεπτικό βάσει του οποίου έγινε η επιλογή του ονόματος «ΕΛ.Α.Σ.» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), το οποίο πράγματι προκάλεσε αίσθηση αλλά και πολλές συζητήσεις, κάτι που τελικά επεδίωκε και ο Αλέξης Τσίπρας με το επιτελείο του.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα με ιστορικό βάθος

Η ίδια είπε: «Μιλάμε για το θηλυκό, την ΕΛ.Α.Σ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι χαριτωμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και εμείς θέλαμε να τροφοδοτήσουμε μία τέτοια συζήτηση. Θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα με ιστορικό βάθος στην επικοινωνία του ονόματος. Θα ήταν εύκολο για τον Αλέξη Τσίπρα, να επιλέξει κάτι πιο εύπεπτο, πιο εύκολο, το οποίο να είναι ανώδυνο, ή ανούσιο. Όπως για παράδειγμα, πυξίδα, διαδρομή ή γέφυρα. Επέλεξε όμως κάτι που είχε εσωτερικό βάθος και δημιουργεί συγκεκριμένους συνειρμούς»

Ερωτηθείσα για το που βρήκε χρηματοδότες ο ΣΥΡΙΖΑ και απαντώντας και στην ερώτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, «Πού βρήκε ο Τσίπρας τα λεφτά;» η κ. Κουφονικολάκου είπε: «Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων. Ιδίως για τον κύριο Γεωργιάδη, θα επιμείνω να μας φέρει τον φάκελο με τα 530 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του και σε τράπεζες και να μας πει και τι πλάνο αποπληρωμής υπάρχει. Επομένως, αυτό το οριοθετώ με αυτόν τον τρόπο».

Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν συνδρομές και είναι όλα δηλωμένα

«Νομίζω ότι ακόμη και ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία έμειναν αλώβητα παρά την μεγάλη φθορά και τη μεγάλη διάβρωση που υπέστη. Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ (σ.σ. Ινστιτούτου Τσίπρα) έχω απαντήσει και στο παρελθόν, ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ, τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή η συζήτηση είναι ένας πολύ περίεργος αντιπερισπασμός, σε μια συνθήκη όπου ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία από βαθιά διαφθορά. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο, από τα ζητήματα Λαζαρίδη, από την ηθική και αισθητική ενός λόγου που δεν αρμόζει και κυρίως εν τέλει από την πλήρη και απόλυτη διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση, με τους θεσμούς, με το σύστημα. Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απαξιώνουν, αποδομούν τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί στη βάση στιβαρών προγραμματικών θέσεων. Τι λέμε εμείς; Ανοιχτοί είμαστε, διαφανείς είμαστε και θέλουμε να καταστήσουμε σαφείς τις προγραμματικές μας θέσεις», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της «ΕΛ.Α.Σ.»

«Δεν υπάρχουν ονόματα υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφορικά με τη διαφθορά και τα σκάνδαλα και δεδομένου ότι εκδόθηκαν κακουργηματικές αποφάσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες όμως αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ απάντησε ότι:

«Έχουμε ονόματα υπουργών που να εμπλέκονται από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Είναι το στίγμα όλης της υπόθεσης. Οι υπουργοί λοιπόν και άνθρωποι που πολιτεύτηκαν και είχαν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τη στήριξη, γιατί τα πόθεν έσχες τους είχαν πολύ μικρότερο εκτόπισμα από αυτά που βλέπουμε στην κυβέρνηση, δεν έβαλαν το χέρι τους στο μέλι και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η περίοδος 2015-2019 δεν μπορούμε να παραβλέπουμε, δεν μας επιτρέπεται να το παραβλέπουμε γιατί χάνουμε την κριτική μας σκέψη, ήταν μια περίοδος μνημονιακής συγκυρίας. Ήταν μια περίοδος όπου με μεγάλη ένταση, όλη η προσοχή είχε δοθεί στο να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Βγήκε η χώρα από το μνημόνιο.

Δεν βγήκε με το πρώτο, δεν βγήκε με το δεύτερο, βγήκε με το τρίτο, βγήκε με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους, με συνεχή δυναμική επαναδιαπραγμάτευση και ως εκ τούτου είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο. Αλλά σε ό,τι αφορά στη διαφθορά που είναι συνεχή στη δημόσια διοίκηση και που το αναγνωρίζουμε και το βλέπουμε, προσερχόμαστε με συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Δηλαδή, δεν αφήνουμε τίποτα στον αέρα, δεν υποσχόμαστε τίποτα γενικόλογα. Αυτό που λέμε είναι έχουμε ένα πρόγραμμα με διαφάνεια».

Η κ. Κουφονικολάκου μίλησε στη συνέχεια για τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης, περί «μιντιακής στήριξης» στον κ. Τσίπρα.

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία “δεν σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα, θα σχολιάσω το νέο κόμμα Τσίπρα”, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να διολισθήσω και εγώ να ενδώσω σε αυτού του είδους την τοξική αντιπαράθεση. Δεν υπάρχουν τέτοια συμφέροντα που στηρίζουν το νέο κόμμα και τον Τσίπρα. Μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε τις θέσεις, να μπούμε στη διαδικασία της διαβούλευσης και να δώσουμε βάρος στους άξονες της οργάνωσης, του συντονισμού. Ο συντονισμός είναι πολύτιμος για μας και της αποτελεσματικότητας», υπογράμμισε.

«Δεν σκεφτόμαστε συνεργασίες όπως αυτή στο παρελθόν με τον Πάνο Καμμένο» – Θα στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών: «Καταρχάς, ζητούμε από τους πολίτες σε πρώτη φάση να μας ακούσουν. Δεν μας έχουν δει, δεν μας έχουν ακούσει ακόμη. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Πρόκειται για μια δυναμική, πολύ δημιουργική και πολύ όμορφη εξέλιξη. Δεύτερον, η απόλυτη στόχευσή μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θα συστήσω υπομονή. Θέλω να δοθεί ο χρόνος να παρουσιαστούν οι θέσεις, να υπάρξει συζήτηση, να δρομολογηθεί η κατάλληλη επικοινωνία προκειμένου να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.

Δεν θέλω να συγκρίνουμε μια χώρα σε οικονομική περιδίνηση. Μια χώρα που βρέθηκε στη θέση της εξευτελιστικής στοχοποίησης, διεθνούς στοχοποίησης. Υπάρχουν προκλήσεις. Το γεγονός ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας μετά από την επιστολή της κυρίας Κοβέσι, στην Επιτροπή είναι μια σοβαρή πρόκληση. Γιατί υπονομεύει την πρόσβαση της χώρας στα συγχρηματοδοτούμενα. Υπάρχουν και άλλες πολλές προκλήσεις, όπως η ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Δεν σκοπεύουμε, ειλικρινά σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε καθόλου τέτοιου είδους συνεργασίες»