Το μήνυμα Τασούλα και Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις απειλές της Τουρκίας: «Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα»

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Άμυνας
Με κεντρικό πυρήνα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ετοιμότητα της Αθήνας, έλαβε χώρα η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ανακαινισμένης Πτέρυγας Βραχείας Νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου, που είναι δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη.

Το ισχυρό φρόνημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν την εκπεφρασμένη απειλή από την Ανατολή, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ανακαινισμένης βραχείας νοσηλείας πτέρυγας, του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από τη γειτονική χώρα.

Ο ΠτΔ τόνισε πως: «Η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Το ατενίζει με αισιοδοξία παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις Ένοπλες Δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία και η μέριμνα για το προσωπικό είναι στοιχείο του ισχυρού φρονήματος των Ενόπλων Δυνάμεων».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας, επεσήμανε ότι: «Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες  (27/5/2026), να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν σαφέστατα. Μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά».

