Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Επιπλέον δρομολόγια, ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, θα υπάρξουν στο Τρένο του Πηλίου προς διευκόλυνση των εκδρομέων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train ενόψει του τριημέρου και προς διευκόλυνση των εκδρομέων, τα δρομολόγια 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα κυκλοφορήσουν επιπλέον και τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, το δρομολόγιο 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, με επιστροφή από τις Μηλιές στις 15:00 (3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.