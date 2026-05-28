«Χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις διεργασίες της COP31»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) ανακοίνωσε ότι έθεσε επισήμως προς την Τουρκία το ζήτημα του αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα – COP31, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή της Άγκυρας ως «μη αποδεκτή».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου της Κομισιόν, η αρμόδια εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι η ΕΕ παρενέβη προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση ενημέρωσης για την COP31 που διοργάνωσε η Τουρκία στις 27 Μαρτίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υπό την ιδιότητά της ως επερχόμενης προεδρίας της Διάσκεψης για το Κλίμα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τη συνάντηση δεν παραχωρήθηκε θέση στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι αποτελεί κράτος-μέλος του ΟΗΕ και συμβαλλόμενο μέρος τόσο στη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) όσο και στη Συμφωνία των Παρισίων.

«Καταστήσαμε σαφές ότι ο αποκλεισμός κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών από την προπαρασκευαστική διαδικασία της COP31 δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Η Κομισιόν ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο με τα Ηνωμένα Έθνη όσο και με την Αυστραλία, η οποία προεδρεύει των διαπραγματεύσεων της επερχόμενης COP31 στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Τουρκία διαβεβαίωσε την ΕΕ ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από τις επόμενες προπαρασκευαστικές συναντήσεις της COP31.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

