Axios: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Vahid Salemi)
Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση της εκεχειρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, σύμφωνα με το Axios.

Το δημοσίευμα επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία περιφερειακή πηγή που συμμετέχει στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Αναμονή για την τελική απόφαση του Τραμπ

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι βασικοί όροι της συμφωνίας είχαν ουσιαστικά οριστικοποιηθεί ήδη από την Τρίτη, ωστόσο απαιτούνταν η έγκριση της πολιτικής ηγεσίας και από τις δύο πλευρές.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η ιρανική πλευρά ενημέρωσε αργότερα πως έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και είναι έτοιμη να υπογράψει, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε άμεσα την έγκρισή του.

«Ο Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τι προβλέπει το μνημόνιο

Σύμφωνα με το Axios, το 60ήμερο μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα είναι «ανεμπόδιστη».

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει πως δεν θα επιβάλλονται διόδια ούτε θα σημειώνονται παρενοχλήσεις πλοίων, ενώ το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά μέσα σε 30 ημέρες.

Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί σταδιακά, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης ιρανική δέσμευση ότι η χώρα δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πρώτα ζητήματα που θα τεθούν στις διαπραγματεύσεις εντός του 60ήμερου θα αφορούν:

  • τη διαχείριση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν,
  • καθώς και το μέλλον του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συζητήσουν ενδεχόμενη άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Το κείμενο περιλαμβάνει ακόμη συζητήσεις για μηχανισμό που θα επιτρέψει στο Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.

