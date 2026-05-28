Τρόμος στη Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – «Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια»

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία γυναίκα στον Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα, όταν της επιτέθηκε λύκος, ενώ βρισκόταν σε ορεινή περιοχή με το κοπάδι της.

Όπως περιέγραψε η ίδια στο nafpaktianews.gr, η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους.

«Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια»

«Ήμουν με τα ζώα, δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί, γιατί έχω πολλά χρόνια που πηγαίνω εκεί με τα ζώα. Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα και ο λύκος επιτέθηκε σε εμένα» περιέγραψε αρχικά η γυναίκα.

«Είχε ανοιχτό το στόμα μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα και αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα» πρόσθεσε ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο κράτησε το περιστατικό απάντησε: «Ένα δεκάλεπτο».

«Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα να τρέξω και να πέσω κάτω. Θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο. Επιτέθηκε λες και ήταν λυσσασμένο σκυλί. Ερχόταν κατά πάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα» κατέληξε.