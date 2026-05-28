Τρόμος στη Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – «Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

λύκος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία γυναίκα στον Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα, όταν της επιτέθηκε λύκος, ενώ βρισκόταν σε ορεινή περιοχή με το κοπάδι της.

Όπως περιέγραψε η ίδια στο nafpaktianews.gr, η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους.

«Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια»

«Ήμουν με τα ζώα, δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί, γιατί έχω πολλά χρόνια που πηγαίνω εκεί με τα ζώα. Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα και ο λύκος επιτέθηκε σε εμένα» περιέγραψε αρχικά η γυναίκα.

«Είχε ανοιχτό το στόμα μούγκριζε και έβγαζε σάλια. Το χτυπούσα με τη μαγκούρα και αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα» πρόσθεσε ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο κράτησε το περιστατικό απάντησε: «Ένα δεκάλεπτο».

«Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα να τρέξω και να πέσω κάτω. Θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο. Επιτέθηκε λες και ήταν λυσσασμένο σκυλί. Ερχόταν κατά πάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα» κατέληξε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Νοροϊός στο «Αττικόν»: Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων πρόληψης

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανθεκτικότητα απέναντι στον πόλεμο – Τι λέει για ενέργεια, πληθωρισμό και ανάπτυξη

Νέα έρευνα: Γιατί οι online αγορές είναι σταθερή καταναλωτική συνήθεια για τους Έλληνες-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Το εντυπωσιακό ρεκόρ του Ήλιου: Μια μυστηριώδης εκπομπή ενέργειας που διήρκεσε 19 ημέρες

Η ανθρωπότητα έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Γης, προειδοποιεί νέα μελέτη
περισσότερα
16:31 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Βίντεο-ντοκουμέντο από την καταδίωξη – Ένας από τους δράστες είχε μαχαιρώσει 17 φορές τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου το 2022

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος επιχειρημ...
15:02 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κρυονέρι – Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) σε χαμηλή βλάστηση, στο Κρυονέρι Αττικής. Η πυ...
14:39 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Βόλος: Αναστάτωση για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) στη Νεάπολη Βόλου, προκα...
14:11 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Λύθηκε το μυστήριο με το ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα – Συνελήφθη 35χρονος για εμπλοκή στη δολοφονία

Σε μία σύλληψη για την άγρια δολοφονία ενός 24χρονου, πριν από τέσσερα χρόνια, στη Θεσσαλονίκη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν