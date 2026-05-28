Μέση Ανατολή: «Μέχρι να εξαλειφθεί το Ισραήλ, η περιοχή δεν θα δει ειρήνη» προειδοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τον θάνατο δύο διοικητών της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, δηλώνοντας ότι μέχρι να «εξαλειφθεί» το Ισραήλ, η περιοχή δεν πρόκειται να γνωρίσει ειρήνη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η ειρήνη για την οποία μιλά ο «κακόβουλος και τζογαδόρος» πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν είναι τίποτε άλλο παρά σφαγές, δολοφονίες και τρομοκρατία».

«Ο θάνατός τους δεν θα αποδυναμώσει την αντίσταση»

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι ο θάνατος των δύο διοικητών της Χαμάς «δεν θα αποδυναμώσει την αντίσταση», αλλά αντίθετα θα οδηγήσει στη συνέχιση της «τζιχάντ μέχρι την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Ιερουσαλήμ».

Αμφιβολίες για τον ρόλο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, υπάρχουν αυξανόμενες αμφιβολίες στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

Πηγές που επικαλείται το μέσο αναφέρουν ότι υπάρχουν ερωτήματα και για τον βαθμό συντονισμού του προέδρου της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, και άλλων μελών της διαπραγματευτικής ομάδας με την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εσωτερικές τριβές για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόσφατη επίσκεψη του Γκαλιμπάφ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Κατάρ, καθώς και η επιλογή της Ντόχα ως διαύλου επικοινωνίας, έχουν ενισχύσει τις εικασίες για εσωτερικές διαφωνίες και έλλειψη πλήρους συντονισμού στο ιρανικό καθεστώς.

