Σέρρες: Ηλεκτροπληξία και πνιγμό «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 10χρονου

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Σέρρες, αρδευτικό κανάλι
Ευρήματα τόσο για ηλεκτροπληξία όσο και για πνιγμό εντοπίστηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 10χρονου παιδιού, που ανασύρθηκε νεκρό χθες από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρρες.

Σημειώνεται ότι για τον τραγικό θάνατο του παιδιού έγιναν δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα του 10χρονου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με καταγγελίες που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, η 43χρονη φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν χθες ότι ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όμως, έπεσε στο αρδευτικό κανάλι.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11.45 το πρωί της Τετάρτης (28/5) από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παρόμοια περίπτωση το 2020

Στην ίδια περιοχή είχε καταγραφεί παρόμοια τραγωδία στις 19 Ιουνίου 2020, όταν ένα βρέφος περίπου ενός έτους είχε βρεθεί νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του. Το βρέφος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί είχαν διαπιστώσει τον θάνατό του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής των οικείων του και, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από καταυλισμό της περιοχής. Οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν την απουσία του και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι το αγόρι είχε πέσει στο νερό.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός. Δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στην περιοχή, ενώ για τον εντοπισμό του παιδιού στήθηκε επιχείρηση. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε τη σχετική ειδοποίηση λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου εντόπισαν και ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του από το αρδευτικό κανάλι. Ο 10χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 10χρονο αγόρι βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και έχασε τη ζωή του.

