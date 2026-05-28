Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος δηλητηριάζει την μάνα του

Οι Στερνιώτες επιτίθενται στον Νικόλαο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.
Η Στέρνα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο. Έξω από την εκκλησία, ο Παύλος ξεσηκώνει το πλήθος εναντίον του Νικόλαου, πιστεύοντας πως θα τον αναγκάσει να τραπεί σε φυγή.
Ο Νικόλαος, όμως, δεν κάνει πίσω και κατηγορεί δημόσια τον Παύλο για τα εγκλήματά του, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση.
Την ίδια ώρα, ο Πέτρος μαθαίνει όσα συνέβησαν με τη Χλόη και εξοργίζεται.
Η Ελένη αποφασίζει να μη λέει άλλο ψέματα στην Άννα και της αποκαλύπτει πως ο αρραβώνας της με τον Περικλή είναι μέρος ενός σχεδίου.
Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, η Σοφία μαθαίνει από τον Ηλία πως ενδέχεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική και να επιστρέψει σύντομα στη Στέρνα. Κι ενώ ο Νικηφόρος ψάχνει απεγνωσμένα την Κική που έχει εξαφανιστεί για ακόμα μια φορά…
Ο Νικόλαος στα χέρια των Στερνιωτών
Ο Μαρκόπουλος εκφοβίζει τη μάνα του
Η Χλόη θυμωμένη με τον Σεβασμιώτατο
