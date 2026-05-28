Τηλεθέαση (27/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε τη μάχη

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 18%.

Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 14,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. «Το Πρωινό» διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «Buongiorno» συνέχισε με διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%) 1 ALPHA Super Κατερίνα 18 2 ANT1 Το Πρωινό 12,4 3 MEGA Buongiorno 10,2 4 STAR Breakfast@Star 8,2 5 OPEN 10 παντού 6,1 6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 4,6

Σύνολο Κοινού (%)