Τηλεθέαση (27/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε τη μάχη

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 18%.
Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 14,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. «Το Πρωινό» διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «Buongiorno» συνέχισε με διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|18
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,4
|3
|MEGA
|Buongiorno
|10,2
|4
|STAR
|Breakfast@Star
|8,2
|5
|OPEN
|10 παντού
|6,1
|6
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|4,6
Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|14,8
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|13
|3
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,5
|4
|MEGA
|Buongiorno
|11
|5
|OPEN
|10 παντού
|9,9
|6
|STAR
|Breakfast@Star
|8,9