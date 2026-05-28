Τηλεθέαση (27/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε τη μάχη

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με το «Super Κατερίνα» να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 18%.

Τηλεθέαση (26/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε στο δυναμικό κοινό και ποια στο γενικό σύνολο;

Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 14,8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. «Το Πρωινό» διατήρησε σταθερή παρουσία και στις δύο κατηγορίες, ενώ το «Buongiorno» συνέχισε με διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ALPHA Super Κατερίνα 18
2 ANT1 Το Πρωινό 12,4
3 MEGA Buongiorno 10,2
4 STAR Breakfast@Star 8,2
5 OPEN 10 παντού 6,1
6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 4,6

Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,8
2 ANT1 Το Πρωινό 13
3 ALPHA Super Κατερίνα 12,5
4 MEGA Buongiorno 11
5 OPEN 10 παντού 9,9
6 STAR Breakfast@Star 8,9

09:58 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

09:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

08:00 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

05:38 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

