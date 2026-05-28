Ευρώπη: «Εξωφρενικά τρελά» τα ρεκόρ ζέστης σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία – «Σαρώνει» ο ιστορικός ανοιξιάτικος καύσωνας

Ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα σαρώνει τμήματα της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να εκδώσουν επείγουσες προειδοποιήσεις για κινδύνους που απειλούν ακόμη και την ανθρώπινη ζωή.

Η προσπάθεια των πολιτών να δροσιστούν είχε ήδη τραγικά αποτελέσματα, καθώς αναφέρθηκαν αρκετοί πνιγμοί σε Βρετανία και Γαλλία.

Βρετανία: Καταρρίφθηκε ρεκόρ 100 ετών δύο φορές σε 24 ώρες

Στη Βρετανία έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας ενός αιώνα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Met Office), στους Βοτανικούς Κήπους Κιου (Kew Gardens) του Λονδίνου καταγράφηκε θερμοκρασία 35,1°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 34,8°C που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο σημείο.

Οι προσωρινές αυτές μετρήσεις ισοπέδωσαν το μακροχρόνιο ρεκόρ των 32,8°C που είχε σημειωθεί το 1922 και επαναλήφθηκε το 1944.

Παράλληλα, το Λονδίνο κατέγραψε μια σπάνια «τροπική νύχτα», κατά την οποία ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 20°C.



Ο Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης, περιβαλλοντικός επιδημιολόγος στο Imperial College του Λονδίνου, ο οποίος εκτιμά ότι 250 επιπλέον θάνατοι σχετιζόμενοι με τη ζέστη σημειώθηκαν σε Αγγλία και Ουαλία μεταξύ Σαββάτου και Δευτέρας, προειδοποίησε: «Τα κύματα καύσωνα στις αρχές της περιόδου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα επειδή το σώμα μας δεν έχει προλάβει να εγκλιματιστεί».

«Αυτό το εξαιρετικό ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια άβολη αναστάτωση στον ύπνο, την εργασία ή τη μελέτη μας. Για τις ευάλωτες ομάδες χωρίς πρόσβαση σε ψύξη -ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τους πολύ νέους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα- αυτές οι θερμοκρασίες είναι πολύ απλά επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες».

Από την πλευρά του, ο κλιματικός επιστήμονας Πίτερ Θορν από το Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, δήλωσε: «Γνωρίζουμε πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι η κλιματική κρίση έχει καταστήσει τα κύματα καύσωνα, όπως το τελευταίο, ισχυρότερα και πιο πιθανά να εμφανιστούν.

«Εντούτοις, πολλά από τα ρεκόρ που σημειώνονται, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, είναι εξωφρενικά τρελά».

Για τις ανθρωπιστικές και οικονομικές συνέπειες του καύσωνα μίλησε και ο Σάιμον Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

«Αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη είναι μια βάναυση υπενθύμιση των κλιμακούμενων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο».

Γαλλία: «Θόλος ζέστης» και σχέδιο αντοχής για το καλοκαίρι

Ιστορικά ρεκόρ καταρρίφθηκαν και στη Γαλλία, όπου τη Δευτέρα ο υδράργυρος άγγιξε τους 36°C στα νοτιοδυτικά, ενώ τη νύχτα οι θερμοκρασίες παρέμειναν ευρέως πάνω από τους 20°C.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France, εξήγησε ότι ένας «θόλος ζέστης», όπου η θερμότητα εγκλωβίζεται από ένα μέτωπο υψηλής πίεσης, προκαλεί θερμοκρασίες που είναι πάνω από 10°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Για την Πέμπτη 27 Μαΐου, 17 διαμερίσματα -συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού και των εσωτερικών προαστίων του- τέθηκαν υπό πορτοκαλί προειδοποίηση καύσωνα, ενώ άλλα 39 βρίσκονται υπό κίτρινο συναγερμό.

⚠️ Température moyenne provisoire à l’échelle du pays ce mercredi : 24,4 °C. 🌡️ Valeurs inédites provisoires à 17h :

– Angoulême-La Couronne avec 36.9°C (précédent record 36.3°C le 26/05/2026)

– Carcassonne, 36.4°C (précédent record 35.2°C en 2001)



Λόγω της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το «σχέδιο αντοχής του για ολόκληρο το καλοκαίρι».

Η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών μέτρων στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, δηλώνοντας ότι «το κράτος προετοιμάζεται» για να προσαρμόζει τις ενέργειές του «μέρα με τη μέρα».

Η ίδια επανέλαβε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα: «Πίνετε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλείστε τα παντζούρια, μειώστε τη σωματική δραστηριότητα».

«Σώζει ζωές», επέμεινε, τονίζοντας ότι οι ατομικές ενέργειες μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ζέστης στο σώμα και να αποτρέψουν θανάτους.

Σύμφωνα με τη Météo-France, οι θερμοκρασίες στα διαμερίσματα με πορτοκαλί προειδοποίηση θα κυμαίνονταν μεταξύ 32°C και 35°C, ενώ η Πέμπτη προβλεπόταν να είναι «εξίσου έντονη, αν όχι περισσότερο, από τις προηγούμενες ημέρες», με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν συχνά τους 30-35°C και με πιθανές κορυφώσεις 38-39°C στο Λανγκντόκ-Ρουσιγιόν.

Σε αρκετές περιοχές αναμένεται να καταρριφθούν νέα μηνιαία ρεκόρ θερμοκρασίας «υπό το συντριπτικό βάρος αυτής της εκπληκτικής ζέστης».

Από το βράδυ, πάντως, η προειδοποίηση για τις περιοχές Φινιστέρ, Κοτ-ντ’Αρμόρ και Μανς θα υποβαθμιζόταν σε κίτρινη, καθώς την Παρασκευή οι θερμοκρασίες στη δυτική και βόρεια Βρετάνη θα σημειώσουν πτώση.

Ισπανία: Παρατεταμένο κύμα ακραίας ζέστης

Η έντονη ζέστη που πλήττει την Ισπανία συνεχίζεται, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν σήμερα έως τους 37°C σε περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Η Πέμπτη σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα κορύφωσης του φαινομένου.

Αν και οι τιμές θα είναι υψηλότερες από ό,τι στο αποκορύφωμα του προηγούμενου καύσωνα -κάνοντας λόγο για ένα επεισόδιο ακραίας ζέστης-, οι αρχές σημειώνουν ότι θα παραμείνει οριακά κάτω από τα επίσημα όρια που ορίζουν έναν νέο αυτόνομο καύσωνα.

27/05 18:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv



Σήμερα, ο υδράργυρος θα δείξει από 34°C έως 36°C στο μεγαλύτερο μέρος της Ανδαλουσίας, της Εξτρεμαδούρα, της δυτικής Καστίλης-Λα Μάντσα, της Μαδρίτης, σε τμήματα της Καστίλης και Λεόν, στη Χώρα των Βάσκων, καθώς και στην Καταλονία, με διάσπαρτες υψηλές τιμές στη Μούρθια και τη Βαλένθια.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, μεταξύ 38°C και 40°C, αναμένονται στην Εξτρεμαδούρα, την Ανδαλουσία και την Κοιλάδα του Έβρου, με τις πιο ακραίες τιμές στην Κοιλάδα Γουαδιάνα, τη Λέιδα και την Ταρραγόνα.

Την Παρασκευή η ζέστη θα ενταθεί εκ νέου στα νότια, κεντρικά και ανατολικά (ξεπερνώντας τους 38°C ή 39°C), ενώ στα βόρεια θα σημειωθεί πτώση.

Οι τελευταίες ημέρες του Μαΐου θα χαρακτηριστούν από επίμονη ζέστη, καθώς το Σάββατο, παρά την πτώση σε βορρά και ανατολή, η θερμοκρασία στον νότο θα ανέβει ξανά, αγγίζοντας τους 40°C σε τμήματα της Ανδαλουσίας.

ΟΗΕ: Δυσοίωνες προβλέψεις για την πενταετία 2026-2030

Ο ΟΗΕ εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση, σημειώνοντας ότι οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά μεταξύ 2026 και 2030.

Υπάρχει πιθανότητα 75% ο μέσος όρος αυτής της πενταετίας να υπερβεί τα προβιομηχανικά επίπεδα κατά περισσότερο από 1,5°C.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), τα έτη 2015 έως 2025 ήταν τα 11 θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς βάσει του νέου δελτίου κλιματικών προβλέψεων που συνέταξε το βρετανικό Met Office, υπάρχει 86% πιθανότητα ένα από τα έτη μεταξύ 2026 και 2030 να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ του θερμότερου έτους, το οποίο αυτή τη στιγμή κατέχει το 2024.

Ο Λέον Χέρμανσον, κύριος συντάκτης του δελτίου που συνθέτει τις προβλέψεις 13 διαφορετικών ινστιτούτων, δήλωσε: «Ένα φαινόμενο Ελ Νίνιο προβλέπεται για τα τέλη του 2026, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες το επόμενο έτος, το 2027, να είναι το επόμενο έτος-ρεκόρ».