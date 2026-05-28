Ευρώπη: «Εξωφρενικά τρελά» τα ρεκόρ ζέστης σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία – «Σαρώνει» ο ιστορικός ανοιξιάτικος καύσωνας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

παρισι γαλλία καύσωνας
Περαστικοί συγκεντρώνονται στο Τροκαντερό, με θέα τον Πύργο του Άιφελ, ενώ Παριζιάνοι και τουρίστες εκμεταλλεύονται τα σιντριβάνια για να δροσιστούν κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, 27 Μαΐου 2026. Luc AUFFRET / ANADOLU μέσω AFP
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα σαρώνει τμήματα της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να εκδώσουν επείγουσες προειδοποιήσεις για κινδύνους που απειλούν ακόμη και την ανθρώπινη ζωή.

Roland Garros: Ο καύσωνας δοκιμάζει παίκτες και θεατές – Διεκόπη αγώνας για ball girl που παραλίγο να λιποθυμήσει

Η προσπάθεια των πολιτών να δροσιστούν είχε ήδη τραγικά αποτελέσματα, καθώς αναφέρθηκαν αρκετοί πνιγμοί σε Βρετανία και Γαλλία.

Βρετανία: Καταρρίφθηκε ρεκόρ 100 ετών δύο φορές σε 24 ώρες

Στη Βρετανία έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας ενός αιώνα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Πρωτοφανές κύμα ζέστης «σπάει» ρεκόρ στην Ευρώπη – Πνιγμοί και προειδοποιήσεις για κινδύνους

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Met Office), στους Βοτανικούς Κήπους Κιου (Kew Gardens) του Λονδίνου καταγράφηκε θερμοκρασία 35,1°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 34,8°C που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο σημείο.

Οι προσωρινές αυτές μετρήσεις ισοπέδωσαν το μακροχρόνιο ρεκόρ των 32,8°C που είχε σημειωθεί το 1922 και επαναλήφθηκε το 1944.

Κύμα καύσωνα «χτυπά» την Ευρώπη: 7 νεκροί στη Γαλλία, «τροπικές νύχτες» στην Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βρετανία

Παράλληλα, το Λονδίνο κατέγραψε μια σπάνια «τροπική νύχτα», κατά την οποία ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 20°C.


Ο Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης, περιβαλλοντικός επιδημιολόγος στο Imperial College του Λονδίνου, ο οποίος εκτιμά ότι 250 επιπλέον θάνατοι σχετιζόμενοι με τη ζέστη σημειώθηκαν σε Αγγλία και Ουαλία μεταξύ Σαββάτου και Δευτέρας, προειδοποίησε: «Τα κύματα καύσωνα στις αρχές της περιόδου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα επειδή το σώμα μας δεν έχει προλάβει να εγκλιματιστεί».

«Αυτό το εξαιρετικό ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια άβολη αναστάτωση στον ύπνο, την εργασία ή τη μελέτη μας. Για τις ευάλωτες ομάδες χωρίς πρόσβαση σε ψύξη -ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τους πολύ νέους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα- αυτές οι θερμοκρασίες είναι πολύ απλά επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες».

Από την πλευρά του, ο κλιματικός επιστήμονας Πίτερ Θορν από το Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, δήλωσε: «Γνωρίζουμε πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι η κλιματική κρίση έχει καταστήσει τα κύματα καύσωνα, όπως το τελευταίο, ισχυρότερα και πιο πιθανά να εμφανιστούν.

«Εντούτοις, πολλά από τα ρεκόρ που σημειώνονται, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, είναι εξωφρενικά τρελά».

Για τις ανθρωπιστικές και οικονομικές συνέπειες του καύσωνα μίλησε και ο Σάιμον Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

«Αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη είναι μια βάναυση υπενθύμιση των κλιμακούμενων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο».

Γαλλία: «Θόλος ζέστης» και σχέδιο αντοχής για το καλοκαίρι

Ιστορικά ρεκόρ καταρρίφθηκαν και στη Γαλλία, όπου τη Δευτέρα ο υδράργυρος άγγιξε τους 36°C στα νοτιοδυτικά, ενώ τη νύχτα οι θερμοκρασίες παρέμειναν ευρέως πάνω από τους 20°C.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France, εξήγησε ότι ένας «θόλος ζέστης», όπου η θερμότητα εγκλωβίζεται από ένα μέτωπο υψηλής πίεσης, προκαλεί θερμοκρασίες που είναι πάνω από 10°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Για την Πέμπτη 27 Μαΐου, 17 διαμερίσματα -συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού και των εσωτερικών προαστίων του- τέθηκαν υπό πορτοκαλί προειδοποίηση καύσωνα, ενώ άλλα 39 βρίσκονται υπό κίτρινο συναγερμό.


Λόγω της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το «σχέδιο αντοχής του για ολόκληρο το καλοκαίρι».

Η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών μέτρων στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, δηλώνοντας ότι «το κράτος προετοιμάζεται» για να προσαρμόζει τις ενέργειές του «μέρα με τη μέρα».

Η ίδια επανέλαβε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα: «Πίνετε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κλείστε τα παντζούρια, μειώστε τη σωματική δραστηριότητα».

«Σώζει ζωές», επέμεινε, τονίζοντας ότι οι ατομικές ενέργειες μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ζέστης στο σώμα και να αποτρέψουν θανάτους.

Σύμφωνα με τη Météo-France, οι θερμοκρασίες στα διαμερίσματα με πορτοκαλί προειδοποίηση θα κυμαίνονταν μεταξύ 32°C και 35°C, ενώ η Πέμπτη προβλεπόταν να είναι «εξίσου έντονη, αν όχι περισσότερο, από τις προηγούμενες ημέρες», με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν συχνά τους 30-35°C και με πιθανές κορυφώσεις 38-39°C στο Λανγκντόκ-Ρουσιγιόν.

Σε αρκετές περιοχές αναμένεται να καταρριφθούν νέα μηνιαία ρεκόρ θερμοκρασίας «υπό το συντριπτικό βάρος αυτής της εκπληκτικής ζέστης».

Από το βράδυ, πάντως, η προειδοποίηση για τις περιοχές Φινιστέρ, Κοτ-ντ’Αρμόρ και Μανς θα υποβαθμιζόταν σε κίτρινη, καθώς την Παρασκευή οι θερμοκρασίες στη δυτική και βόρεια Βρετάνη θα σημειώσουν πτώση.

Ισπανία: Παρατεταμένο κύμα ακραίας ζέστης

Η έντονη ζέστη που πλήττει την Ισπανία συνεχίζεται, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν σήμερα έως τους 37°C σε περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Η Πέμπτη σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα κορύφωσης του φαινομένου.

Αν και οι τιμές θα είναι υψηλότερες από ό,τι στο αποκορύφωμα του προηγούμενου καύσωνα -κάνοντας λόγο για ένα επεισόδιο ακραίας ζέστης-, οι αρχές σημειώνουν ότι θα παραμείνει οριακά κάτω από τα επίσημα όρια που ορίζουν έναν νέο αυτόνομο καύσωνα.


Σήμερα, ο υδράργυρος θα δείξει από 34°C έως 36°C στο μεγαλύτερο μέρος της Ανδαλουσίας, της Εξτρεμαδούρα, της δυτικής Καστίλης-Λα Μάντσα, της Μαδρίτης, σε τμήματα της Καστίλης και Λεόν, στη Χώρα των Βάσκων, καθώς και στην Καταλονία, με διάσπαρτες υψηλές τιμές στη Μούρθια και τη Βαλένθια.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, μεταξύ 38°C και 40°C, αναμένονται στην Εξτρεμαδούρα, την Ανδαλουσία και την Κοιλάδα του Έβρου, με τις πιο ακραίες τιμές στην Κοιλάδα Γουαδιάνα, τη Λέιδα και την Ταρραγόνα.

Την Παρασκευή η ζέστη θα ενταθεί εκ νέου στα νότια, κεντρικά και ανατολικά (ξεπερνώντας τους 38°C ή 39°C), ενώ στα βόρεια θα σημειωθεί πτώση.

Οι τελευταίες ημέρες του Μαΐου θα χαρακτηριστούν από επίμονη ζέστη, καθώς το Σάββατο, παρά την πτώση σε βορρά και ανατολή, η θερμοκρασία στον νότο θα ανέβει ξανά, αγγίζοντας τους 40°C σε τμήματα της Ανδαλουσίας.

ΟΗΕ: Δυσοίωνες προβλέψεις για την πενταετία 2026-2030

Ο ΟΗΕ εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση, σημειώνοντας ότι οι παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά μεταξύ 2026 και 2030.

Υπάρχει πιθανότητα 75% ο μέσος όρος αυτής της πενταετίας να υπερβεί τα προβιομηχανικά επίπεδα κατά περισσότερο από 1,5°C.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), τα έτη 2015 έως 2025 ήταν τα 11 θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς βάσει του νέου δελτίου κλιματικών προβλέψεων που συνέταξε το βρετανικό Met Office, υπάρχει 86% πιθανότητα ένα από τα έτη μεταξύ 2026 και 2030 να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ του θερμότερου έτους, το οποίο αυτή τη στιγμή κατέχει το 2024.

Ο Λέον Χέρμανσον, κύριος συντάκτης του δελτίου που συνθέτει τις προβλέψεις 13 διαφορετικών ινστιτούτων, δήλωσε: «Ένα φαινόμενο Ελ Νίνιο προβλέπεται για τα τέλη του 2026, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες το επόμενο έτος, το 2027, να είναι το επόμενο έτος-ρεκόρ».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό-Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Δύσπνοια, αρρυθμίες, ζάλη και άλλα 3 συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με καρκίνο της καρδιάς

Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Από τις αρχές Ιουνίου η πιλοτική λειτουργία του – Ποια επιδόματα «περνούν» σε αυτό

Συντάξεις Ιουνίου 2026 και επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Η Microsoft καταργεί σταδιακά τους κωδικούς SMS για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
09:55 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Φιλιππίνες: Κοπάδι ψαριών σχημάτισε μια γιγαντιαία νεκροκεφαλή – Η φωτογραφία που κόβει την ανάσα

Ένας φωτογράφος απαθανάτισε την εκπληκτική στιγμή που μια συμπαγής μάζα από εκατομμύρια σαρδέλ...
07:49 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ένταση στον Κόλπο: Πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών drones στο Ορμούζ – Ο Τραμπ «σε στρατηγικό αδιέξοδο» λέει η Τεχεράνη

Μια νέα επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η κρίση στον Κόλπο, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ κ...
06:35 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Το Ιράν ανακοίνωσε αναχαίτιση 4 πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενώ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμ...
02:49 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν: Τρεις εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά σε ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν