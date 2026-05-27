Πρωτοφανές κύμα ζέστης «σπάει» ρεκόρ στην Ευρώπη – Πνιγμοί και προειδοποιήσεις για κινδύνους

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες θερμοκρασιακό ρεκόρ άνω του ενός αιώνα, καθώς ένα ασυνήθιστα πρώιμο κύμα ζέστης πλήττει τη δυτική Ευρώπη, προκαλώντας προειδοποιήσεις των αρχών για κινδύνους ακόμη και για ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, καταγράφηκαν αρκετοί πνιγμοί σε Βρετανία και Γαλλία, καθώς πολίτες αναζητούσαν τρόπους να δροσιστούν, αναφέρει δημοσίευμα του Associated Press.

Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Γαλλία

Σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, θερμοκρασία 35,1 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, ξεπερνώντας το 34,8 που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα στο ίδιο σημείο.

Οι προσωρινές μετρήσεις κατέρριψαν το ιστορικό ρεκόρ των 32,8 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1922 και είχε ισοφαριστεί το 1944.

Το Λονδίνο κατέγραψε επίσης μια σπάνια «τροπική νύχτα», δηλαδή νύχτα κατά την οποία η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ρεκόρ σημειώθηκαν και στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 36 βαθμούς στα νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία παρέμεινε πάνω από τους 20 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Θόλος ζέστης» πάνω από την Ευρώπη

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανέφερε ότι ένα φαινόμενο «heat dome», δηλαδή ένας «θόλος ζέστης» που εγκλωβίζεται από σύστημα υψηλών πιέσεων, προκαλεί θερμοκρασίες πάνω από 10 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ακραία και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης.

«Γνωρίζουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι φαινόμενα καύσωνα όπως αυτό έχουν γίνει πιο πιθανά και πιο έντονα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε ο Πίτερ Θορν, διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας ICARUS στο Πανεπιστήμιο του Μέινουθ στην Ιρλανδία.

«Παρόλα αυτά, πολλά από τα ρεκόρ που καταγράφονται, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, είναι πραγματικά αδιανόητα», πρόσθεσε.

Πνιγμοί και προειδοποιήσεις για κινδύνους

Μετά το τριήμερο αργίας που οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε παραλίες, πισίνες και πάρκα, οι μετακινήσεις στο Λονδίνο έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες, με επιβάτες να υποφέρουν από τη ζέστη σε βαγόνια χωρίς κλιματισμό.

Στη Σκωτία, πυροσβέστες έδιναν ολονύχτια μάχη με πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον λόφο Άρθουρς Σιτ στο Εδιμβούργο.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Πέμπτη, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, κυρίως για ηλικιωμένους.

Τουλάχιστον τέσσερις έφηβοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ταμιευτήρες νερού στη Βρετανία, ενώ ένας 60χρονος πέθανε στη θάλασσα στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζεόν δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον επτά θανάτους που πιθανόν συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, ανάμεσά τους πέντε πνιγμοί και δύο θάνατοι κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων.

Ανησυχία και σε Ισπανία και Ιταλία

Το ασυνήθιστο κύμα ζέστης επεκτάθηκε και στην Ισπανία, όπου ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Ρουμπέν ντελ Κάμπο δήλωσε:

«Βλέπουμε θερμοκρασίες που συνήθως συναντάμε στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά τώρα βρισκόμαστε ακόμη στον Μάιο».

Στη Σεβίλλη η θερμοκρασία έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο, ενώ σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου οι θερμοκρασίες ήταν 5 έως 10 βαθμούς υψηλότερες από το φυσιολογικό.

Στη Ρώμη, η θερμοκρασία έφτασε τους 32 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.