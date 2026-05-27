Βίντεο: Άλογο της Βασιλικής Φρουράς αναστατώθηκε λόγω του ακραίου καύσωνα στο Λονδίνο – Πανικός μπροστά σε τουρίστες

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν έξω από το Horse Guards Parade στο κέντρο του Λονδίνου, όταν άλογο της Βασιλικής Φρουράς φάνηκε να δυσφορεί εξαιτίας του πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει τη Βρετανία.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το άλογο άρχισε ξαφνικά να κινείται νευρικά μπροστά σε δεκάδες τουρίστες, κουνώντας έντονα το κεφάλι και χτυπώντας τα πόδια του στο έδαφος, ενώ το πλήθος απομακρύνθηκε έντρομο από τα κιγκλιδώματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η θερμοκρασία στο Λονδίνο άγγιζε επίπεδα-ρεκόρ, στη θερμότερη αργία Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία.

Οι τουρίστες, πολλοί από τους οποίους φωτογράφιζαν τη φρουρά, αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω καθώς το άλογο έδειχνε ολοένα και πιο ανήσυχο και ταραγμένο λόγω της ζέστης.

Σε μια σπάνια απόκλιση από το αυστηρό πρωτόκολλο, δεύτερος φρουρός βγήκε από το κτίριο του Horse Guards για να ηρεμήσει το ζώο, χαϊδεύοντάς το και προσπαθώντας να το καθησυχάσει, πριν τελικά απομακρυνθεί από το σημείο.

Θερμοκρασίες-σοκ στη Βρετανία

Η Βρετανία βιώνει ακραίο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες που θυμίζουν νότια Ευρώπη. Στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Kew καταγράφηκαν τη Δευτέρα 34,8 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ σε αργία Μαΐου.

Η χώρα κατέγραψε επίσης την πιο ζεστή νύχτα Μαΐου στην ιστορία της, καθώς στο Kenley Airfield, στο νότιο Λονδίνο, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21,3 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που η Μετεωρολογική Υπηρεσία χαρακτήρισε «τροπική νύχτα», αναφέρει η Daily Mail.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά ασυνήθιστη ζέστη για τη Βρετανία ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, πόσο μάλλον τον Μάιο».

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Η ακραία ζέστη προκάλεσε προβλήματα και στις μετακινήσεις, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων στα τρένα της South Western Railway, ενώ λεωφορεία, συρμοί και σταθμοί του μετρό γέμισαν ασφυκτικά από κόσμο που επέστρεφε στην εργασία του μετά το τριήμερο αργίας.