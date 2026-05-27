Κίνηση: «Ασφυξία» σε Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά

Για ακόμη μία ημέρα η κίνηση κάνει «πάρτι» στους δρόμους της Αττικής. Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, η έξοδος της Αθηνών – Κορίνθου και ο Κηφισός.

Προβλήματα καταγράφονται στην Πέτρου Ράλλη και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.