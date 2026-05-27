Αλέξης Τσίπρας: Τα μηνύματα και οι συμβολισμοί στην εκδήλωση παρουσίασης της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ» – Οι αντιδράσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας με «αφετηρία» χθες το Θησείο επανήλθε και επισήμως στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα: η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ με εμφανείς αναφορές στην ιστορική πατριωτική Αριστερά και στην έννοια του προοδευτικού μετώπου, φιλοδοξεί να εκφράσει την ευρεία συμπαράταξη πολιτών που έχουν στόχο την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης.

«Και θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε Συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μία μεγάλη πολιτική παράταξη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ερχόμαστε από μακριά από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον» σημείωσε στη βάση του συνθήματος του νέου κόμματος, με έμπνευση από τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία για την κοινωνία».

«Με τα χρώματα της πατρίδας και των αγώνων», το μπλε και το κόκκινο που παραπέμπουν και στη Μπαρτσελόνα υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη και με σύμβολο ένα αστέρι στο «Α», ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», θέλησε να δημιουργήσει μια ιστορική γραμμή από το παρελθόν στο μέλλον: «Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς Αριστερά» σημείωσε στην ομιλία του, εξηγώντας το περιεχόμενο της συμπαράταξης που επιδιώκει:

«Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ έως σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας» είπε. «Τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά».

Επίθεση σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τη ΝΔ και τον ΠΑΣΟΚ στον ίδιο φαύλο κύκλο ανακύκλωσης προσώπων σε κυβερνητικές θέσεις με διαφορετικά χρώματα, που έχουν συμβάλει στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Στην ίδια λογική τα περιγράφει ως τα δύο «παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης» που «έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Δεν χρωστούν απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

Στην πράξη η τακτική αυτή αποκλείει τις συνεργασίες για τον σχηματισμό μια προοδευτικής κυβέρνησης και δείχνει πως το κόμμα Τσίπρα στοχεύει στην αυτοδυναμία, με ό, τι αυτό σημαίνει για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προοδευτικών κομμάτων από εδώ και πέρα, είτε πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ, είτε για τον πρώην ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι 7 δεσμεύσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι με την Διακήρυξη «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις:

Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Ακολούθως κάλεσε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή. «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας» όπως είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς της Δημοκρατίας και της Προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας».

Δείτε εδώ την Ιδρυτική Διακήρυξη

Οι αντιδράσεις

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις “ακάλυπτες” υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», πρόσθεσαν.

«Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια ο κ. Τσίπρας «που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια». «Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;», σχολιάζει. Στο ίδιο πνεύμα ρωτά: «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Σχετικά με την αποστροφή του για τα χρέη των κομμάτων, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «ας γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη». Στο ίδιο πλαίσιο σχολιάζει: «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε “μαύρα ταμεία”; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ παραθέτει -όπως αναφέρει- «κάτι καίριο», και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «όχι πολύ παλιά, μόλις το 2024»: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας στον κ. Τσίπρα «αντιπάθεια», «ανιστορική προσέγγιση» και «εμπάθεια». Παράλληλα, στάθηκε στη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», συνδέοντάς την με την υπόθεση Novartis, την οποία έφερε εκ νέου στο προσκήνιο με το σχόλιό του.

ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» σχολίασε τη δημόσια επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για τις πολιτικές που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «τον άνθρωπο που υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και ξεπούλησε τη Μακεδονία μας», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην περίοδο των μνημονίων και των capital controls.

Ποιοι έδωσαν και… δεν έδωσαν το παρών στην εκδήλωση

Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τον Αλέξη Τσίπρα με σύνθημα “Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά” και “νάτος νάτος ο πρωθυπουργός”.

Στην συγκέντρωση δεν έδωσαν το παρών βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προκειμένου να μην συνδεθεί ο νέος φορέας με τα παλιά κόμματα. Ήταν όμως πολλά μεσαία στελέχη και από τα δύο κόμματα (αρκετοί συνεργάτες των βουλευτών) ενώ και ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν από όλες τις γενιές, κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες αν και δεν έλλειπαν οι νέοι.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Γιάννης Σαρακιώτης παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση καθώς και ο Διονύσης Τεμπονέρας, η Δώρα Αυγέρη, ο Νίκος Μπίστης, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Κώστας Γαβρόγλου.