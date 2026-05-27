ΑΑΔΕ: Απόβαση της Εφορίας στα νησιά – Drones και «μυστικοί» ελεγκτές στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας, ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με «όπλα» την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους-εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.

Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων, που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ, τουλάχιστον οι μισοί αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.

Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk analysis, με τη βοήθεια αλγορίθμου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΑΔΕ, με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο όπως προκύπτουν από το myData κλπ.

Πολύτιμο «εργαλείο» αποτελεί και η «μαύρη» λίστα των παραβατών, που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση.

Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επί πληρωμή, ημερόπλοια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλύματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής, όπου η παραβατικότητα χτυπάει «κόκκινο».

Η διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογούμενου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά στις περιοχές, όπου θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της Φορολογικής Αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στη «γκρίζα» ζώνη.

Κεντρικός συντονισμός

Το σχέδιο προβλέπει συντονισμό των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελεγκτικούς στόχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους φορο-«ράμπο» πριν από την έφοδο.

Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ERTNews, αιφνιδιαστικοί «μυστικοί» έλεγχοι, με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το myDATA.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια των ελέγχων: