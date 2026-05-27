Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε την σύντροφο του φίλου του και πιάστηκαν στα χέρια – Συνελήφθησαν και οι 2 άνδρες

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο φίλων έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη των εμπλεκομένων, ηλικίας 50 και 29 ετών.

Το επεισόδιο άρχισε όταν ο 50χρονος, υπήκοος Αλβανίας, προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της συντρόφου του 29χρονου Βούλγαρου, οι οποίοι τον επισκέπτονταν στον χώρο του, προκαλώντας την άμεση και βίαιη αντίδραση του τελευταίου.

Σύμφωνα με το voria.gr, άνδρας φέρεται να έσκισε την μπλούζα της κοπέλας και να την χάιδεψε στο στήθος, ενώ εκείνη φώναζε για να γλιτώσει.

Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ακολούθησε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διάφορα αντικείμενα που υπήρχαν στον χώρο, όπως μια σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και έναν μεταλλικό σωλήνα, τραυματίζοντας ο ένας τον άλλον.

Ο 50χρονος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

