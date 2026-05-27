Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ο Τραϊανός Δέλλας – Σε λευκό φέρετρο η σορός της

Το «τελευταίο αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα λένε συγγενείς και φίλοι. Το λευκό φέρετρο έχει φτάσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Ο προαύλιος χώρος έχει γεμίσει με στεφάνια στη μνήμη της, ενώ από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία είναι ο Τραϊανός Δέλλας. Συντετριμμένος και ντυμένος στα ολόμαυρα, άναψε ένα κεράκι και μπήκε στον Ιερό Ναό, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, αγκάλιασε την πεθερά του.

Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, Βικτόρια, η οποία βιώνει μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της, «αποχαιρετώντας» τη μητέρα της.

Σημειώνεται ότι η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τόπο καταγωγής της.

