Θεσσαλονίκη: «Τον κυνηγούσαν με σίδερα και ζώνη να τον χτυπήσουν» λέει η μητέρα του 15χρονου που συνελήφθη για την συμπλοκή ανηλίκων

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Οι δύο ανήλικοι ξυλοκοπήθηκαν άγρια
Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 15χρονος, που συνελήφθη για την συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων το απόγευμα της Τρίτης (26/5) στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, με την μητέρα του να δίνει την δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν και είχαν ως αποτέλεσμα ένας 14χρονος να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Ο 15χρονος, που αφέθηκε ελεύθερος, υποστηρίζει ότι δεν προκάλεσε τον καβγά, αλλά επιχείρησε να χωρίσει τρία άτομα και στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε ένας φίλος του, που χτύπησε τον 14χρονο.

Η μητέρα του 15χρονου μιλώντας στο emakedonia.gr, υποστηρίζει ότι κυνηγούσαν το παιδί της με σίδερα και ζώνη να τον χτυπήσουν. «Το παιδί μου βγήκε να παίξει μπουγέλο και είδε δυο αδέλφια να μαλώνουν με έναν φίλο τους. Πήγε να ρωτήσει τι έγινε και τότε τα έβαλαν μαζί του. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μια ζώνη για να τον χτυπήσουν. Για να αμυνθεί πήρε και αυτός ένα ξύλο» αναφέρει η μητέρα του 15χρονου.

Οι τρεις ανήλικοι κυνήγησαν τον 15χρονο μέχρι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μέχρι που έφτασε στο σημείο ένας φίλος του. «Είδε μια φίλη τι συμβαίνει και ενημέρωσε έναν φίλο του ότι τον κυνηγάνε. Ο φίλος του γιου μου όταν πήγε εκεί προσπάθησε να δει τι συμβαίνει αλλά η φασαρία συνεχίστηκε και χτύπησε ένα απ’ αυτούς» λέει η μητέρα του 15χρονου.

Ο 16χρονος που φέρεται να χτύπησε τον 14χρονο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από την ΕΛΑΣ. Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα mpox στην Ελλάδα για το 2026

Ειδικοί ανακάλυψαν νέο τύπο χοληστερίνης πιο επικίνδυνο από την LDL – Πώς να την μειώσετε

Σπίτι μου ΙΙ: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα – Τι ισχύει μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές: Η ερώτηση που απαγορεύεται να θέτουν οι εργοδότες στους υποψήφιους εργαζόμενο...

Το «μόριο-πεταλούδα» εντοπίστηκε επιτέλους, ολοκληρώνοντας ένα κυνηγητό 20 ετών στον κβαντικό ζωολογικό κήπο

Το FBI προειδοποιεί τους χρήστες της Microsoft – Νέα επίθεση αποκτά πρόσβαση σε λογαριασμούς
περισσότερα
12:39 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κρήτη: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ – Παραμένει υπό στενή παρακολούθηση

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της 3χρονης, που νοσηλεύεται την τελευταία εβδομάδα σ...
11:39 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Δίκη για τα Τέμπη: Απειρία και διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας, επικαλέστηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη για την απόρριψη της παράστασης του δημοσίου

Τις διαχρονικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου και την απειρία τ...
11:18 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ο Τραϊανός Δέλλας – Σε λευκό φέρετρο η σορός της

Το «τελευταίο αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα λένε συγγενείς και φίλοι. Το λευκό φέρετρο έχει φτάσ...
11:13 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ευλογιά των πιθήκων: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το πρώτο κρούσμα του 2026 στην Ελλάδα

Στα Ιωάννινα καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας, γεγ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν