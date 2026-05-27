Θεσσαλονίκη: «Τον κυνηγούσαν με σίδερα και ζώνη να τον χτυπήσουν» λέει η μητέρα του 15χρονου που συνελήφθη για την συμπλοκή ανηλίκων

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 15χρονος, που συνελήφθη για την συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων το απόγευμα της Τρίτης (26/5) στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, με την μητέρα του να δίνει την δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν και είχαν ως αποτέλεσμα ένας 14χρονος να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Ο 15χρονος, που αφέθηκε ελεύθερος, υποστηρίζει ότι δεν προκάλεσε τον καβγά, αλλά επιχείρησε να χωρίσει τρία άτομα και στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε ένας φίλος του, που χτύπησε τον 14χρονο.

Η μητέρα του 15χρονου μιλώντας στο emakedonia.gr, υποστηρίζει ότι κυνηγούσαν το παιδί της με σίδερα και ζώνη να τον χτυπήσουν. «Το παιδί μου βγήκε να παίξει μπουγέλο και είδε δυο αδέλφια να μαλώνουν με έναν φίλο τους. Πήγε να ρωτήσει τι έγινε και τότε τα έβαλαν μαζί του. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μια ζώνη για να τον χτυπήσουν. Για να αμυνθεί πήρε και αυτός ένα ξύλο» αναφέρει η μητέρα του 15χρονου.

Οι τρεις ανήλικοι κυνήγησαν τον 15χρονο μέχρι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μέχρι που έφτασε στο σημείο ένας φίλος του. «Είδε μια φίλη τι συμβαίνει και ενημέρωσε έναν φίλο του ότι τον κυνηγάνε. Ο φίλος του γιου μου όταν πήγε εκεί προσπάθησε να δει τι συμβαίνει αλλά η φασαρία συνεχίστηκε και χτύπησε ένα απ’ αυτούς» λέει η μητέρα του 15χρονου.

Ο 16χρονος που φέρεται να χτύπησε τον 14χρονο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από την ΕΛΑΣ. Ο ανήλικος που τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες.