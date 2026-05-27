Τσίπρας: «Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί» – Η ανάρτηση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Enikos Newsroom

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας - ΕΛΑΣ
Κάλεσμα στους πολίτες να κάνουν το βήμα και να υπογράψουν την διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας την επομένη της παρουσίασης του νέου κόμματος, σημειώνοντας πως «στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί».

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στα social media σχετικό βίντεο, όπου σημειώνεται:

«Η δική μας Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της προσπάθειας. Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή την χώρα όρθια. Του μόχθου, της γνώσης, της δημιουργίας, της ελπίδας. Η δική μας Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της θάλασσας, του φωτός, του ουρανού και της γης. Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα και κοιτά ξανά μακριά. Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα».

Συνοδεύει το εν λόγω βίντεο με την λεζάντα: «Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Κάνε το βήμα της Συμπαράταξης στο https://members.myelas.gr/».

Δείτε το βίντεο:

 

 

