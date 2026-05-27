Ηράκλειο: Την χτυπούσε μπροστά στα μάτια πολιτών στην πλατεία Ελευθερίας – Συνελήφθη ο 59χρονος

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Άγριο περιστατικό κακοποίησης μίας γυναίκας στη μέση του δρόμου, συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (26/5), μπροστά στα μάτια έντρομων πολιτών, στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το επεισόδιο συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας, με τους περαστικούς να βλέπουν έναν άνδρα να χτυπάει με μπουνιά στο κεφάλι τη γυναίκα με την οποία συνομιλούσε.

Αμέσως σταμάτησαν ένα περιπολικό της Άμεσης Δράστης με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να ακινητοποιούν τον 59χρονο Έλληνα, μεταφέροντάς τον στο γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, στο αστυνομικό μέγαρο.

Λίγη ώρα μετά, στο ΑΤ μετέβη και η 47χρονη σύντροφός του από τη Βουλγαρία. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Πατρίς, η 47χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως και ο 59χρονος την είχε κακοποιήσει και στο παρελθόν, αλλά η ίδια δεν είχε προβεί σε καταγγελία.

Ο 59χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

 

