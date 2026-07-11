Λένα Παπαληγούρα: «Ο χωρισμός των γονιών μου δεν ήταν μόνο μια τραυματική εμπειρία, αλλά είχε και θετικά»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Ένας κι Ένας» βρέθηκε η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για τον χωρισμό των γονιών της και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη αυτή την αλλαγή.

«Ο χωρισμός των γονιών μου δεν ήταν μόνο μια τραυματική εμπειρία, αλλά είχε και θετικά», ανέφερε αρχικά η Λένα Παπαληγούρα.

«Βέβαια, έχει και τα θετικά. Γενικά πιστεύω και τώρα που μεγαλώνουν τα δικά μου παιδιά, ότι αν ένα ζευγάρι έχει προβλήματα στη σχέση του, αυτή είναι η δική μου έτσι άποψη, καλό είναι να παίρνει χωριστούς δρόμους, αν δεν μπορεί να τα λύσει, και με έναν τρόπο έτσι προστατεύει και τα παιδιά του. Ναι, και υπάρχουν και τρόποι να κάνεις τα πράγματα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ο τρόπος που επιλέγεις να κάνεις τα πράγματα. Και ήμουν πολύ τυχερή γιατί οι γονείς μου το διαχειρίστηκαν καλά, οπότε σίγουρα είχε και ευεργετικά», εξήγησε η ηθοποιός.