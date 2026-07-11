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Λένα Παπαληγούρα: «Ο χωρισμός των γονιών μου δεν ήταν μόνο μια τραυματική εμπειρία, αλλά είχε και θετικά»

Η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» και εξήγησε ότι ο χωρισμός των γονιών της είχε και θετικά.

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Λένα Παπαληγούρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λένα Παπαληγούρα μίλησε στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» για τον χωρισμό των γονιών της, δηλώνοντας πως «δεν ήταν μόνο μια τραυματική εμπειρία, αλλά είχε και θετικά».
  • Η ηθοποιός πιστεύει ότι «αν ένα ζευγάρι έχει προβλήματα στη σχέση του, καλό είναι να παίρνει χωριστούς δρόμους, αν δεν μπορεί να τα λύσει, και με έναν τρόπο έτσι προστατεύει και τα παιδιά του».
  • Για την ίδια, το πιο σημαντικό είναι «ο τρόπος που επιλέγεις να κάνεις τα πράγματα», καθώς οι γονείς της το διαχειρίστηκαν καλά και η εμπειρία είχε ευεργετικά αποτελέσματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Ένας κι Ένας» βρέθηκε η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για τον χωρισμό των γονιών της και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη αυτή την αλλαγή.

«Ο χωρισμός των γονιών μου δεν ήταν μόνο μια τραυματική εμπειρία, αλλά είχε και θετικά», ανέφερε αρχικά η Λένα Παπαληγούρα.

«Βέβαια, έχει και τα θετικά. Γενικά πιστεύω και τώρα που μεγαλώνουν τα δικά μου παιδιά, ότι αν ένα ζευγάρι έχει προβλήματα στη σχέση του, αυτή είναι η δική μου έτσι άποψη, καλό είναι να παίρνει χωριστούς δρόμους, αν δεν μπορεί να τα λύσει, και με έναν τρόπο έτσι προστατεύει και τα παιδιά του. Ναι, και υπάρχουν και τρόποι να κάνεις τα πράγματα. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ο τρόπος που επιλέγεις να κάνεις τα πράγματα. Και ήμουν πολύ τυχερή γιατί οι γονείς μου το διαχειρίστηκαν καλά, οπότε σίγουρα είχε και ευεργετικά», εξήγησε η ηθοποιός.

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