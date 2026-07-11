Ελισάβετ Μουτάφη: Η εξομολόγηση για τον Μάνο Νιφλή, η επική ατάκα για τον γιο τους και ο ρόλος που αρνήθηκε

Η Ελισάβετ Μουτάφη, καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», μίλησε για τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, και τον γιο τους, ενώ αποκάλυψε και έναν τηλεοπτικό ρόλο που αρνήθηκε.

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Ελισάβετ Μουτάφη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελισάβετ Μουτάφη αποκάλυψε ότι θεωρεί τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, «πάρα πολύ όμορφο», προσθέτοντας ότι «και πάρα πολλοί άντρες τον θεωρούν όμορφο». Την κέρδισε «σε όλα» με τη γοητεία και την εξυπνάδα του.
  • Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κάνει εκπομπή με τον Μάνο Νιφλή, η ηθοποιός απάντησε: «Ναι, νομίζω θα κάναμε», διευκρινίζοντας ότι ο καθένας θα είχε το δικό του κομμάτι.
  • Η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε και για τον πεντάχρονο γιο της, τον οποίο χαρακτήρισε «φοβερό γκομενάκια», αναφέροντας ότι «με τις γυναίκες και τα κοριτσάκια… έχει καψούρα, καψουρεύεται».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ήταν η Ελισάβετ Μουτάφη που μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για τον σύζυγό της Μάνο Νιφλή, αλλά και για τον γιο τους, ενώ αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο που έχει αρνηθεί.

«Δηλαδή, πρώτο ραντεβού, βλέπεις αυτή τη μούρη και λες, ο άντρας της ζωής μου, εδώ είμαστε; Κάτσε ρε Ελισάβετ, πες μου λίγο, βλέπεις τον Μάνο και λες, Χριστέ μου, τι πρόσωπο είναι αυτό; Με τι μούτρα σε πλησίασε αυτός ο άνθρωπος;» αναρωτήθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος με την Ελισάβετ Μουτάφη να απαντάει:  «Καταρχάς, ο Μάνος, πέρα από το ότι εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σου πω, Φάνη μου, και πάρα πολλοί άντρες τον θεωρούν όμορφο. Λίγη ντροπή δεν έχεις; Αυτή είναι η δική σου γνώμη, τι να κάνω τώρα; Δηλαδή, τι να κάνω τώρα; Πέρα από αυτό, η γοητεία που έχει και η εξυπνάδα του, είναι ένα… Σε όλα με κέρδισε».

Όταν ρωτήθηκε εάν θα έκανε εκπομπή με τον Μάνο Νιφλή, είπε: «Μας έχουν ξαναρωτήσει αυτό, τώρα σοβαρά. Ναι, νομίζω θα κάναμε. Βέβαια, σε άλλο κομμάτι εκείνος, σε άλλο κομμάτι εγώ, έτσι; Εγώ με την πολιτική δεν έχω καμία επαφή. Ο Μάνος έχει με την ιστορία, με την πολιτική, με το ρεπορτάζ, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και το λέω πολύ ειλικρινά».

Τι είπε για τον γιο της

«Με βλέπεις εμένα τη μάνα που περιμένει τη νύφη; Είναι πέντε χρονών, μπορεί να γίνω έτσι. Πιστεύω ότι δεν θα είμαι έτσι. Έτσι πιστεύω. Ξεκινάμε από το εξής. Είναι φοβερός γκομενάκιας. Έχω τεράστιο πρόβλημα ήδη στα πέντε. Δεν ξέρω που θα πάει. Εννοώ σαν άντρας, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι δεν καταλαβαίνεις; Δηλαδή, με τις γυναίκες και τα κοριτσάκια και τις μεγαλύτερες, τώρα προς το παρόν, έχει καψούρα, καψουρεύεται» ανέφερε η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της.

Ο ρόλος που αρνήθηκε

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε αρνηθεί το ρόλο που ενσάρκωσε τελικά η Κατερίνα Λέχου στη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί». «Έχω αρνηθεί ρόλο που τον έκανε άλλη ηθοποιός. Κακό δεν είναι να το πούμε, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι άκομψο για τη συνάδελφο. Και είναι και φίλη και σπουδαία ηθοποιός. Ευτυχισμένοι μαζί, Κατερίνα Λέχου, είναι φίλη μου. Είναι κουκλάρα, εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλό παιδί. Είχα μιλήσει με τον Γιάννη Μπέζο, αλλά είχα συμφωνήσει για το “Αν υπήρχες θα σε χώριζα”», είπε η Ελισάβετ Μουτάφη.

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