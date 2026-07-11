Τέιλορ Σουίφτ: Πλήρωσε 160.000 δολάρια στο δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας του γάμου της

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέβαλε 160.000 δολάρια στον δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας του γάμου της με τον Τράβις Κέλσι στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ζευγάρι δώρισε επιπλέον 26 εκατομμύρια δολάρια σε ΜΚΟ.

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Τέιλορ Σουίφτ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τέιλορ Σουίφτ κατέβαλε 160.000 δολάρια στον δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας του γάμου της, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.
  • Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορούσε την παρουσία και την επιχείρηση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της τελετής στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, η οποία απαίτησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
  • Ενώ το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων εκτιμάται πως ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια, οι νεόνυμφοι δώρισαν επίσης 26 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ.

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Το ποσό των 160.000 δολαρίων κατέβαλε η Τέιλορ Σουίφτ στον δήμο της Νέας Υόρκης για τα έξοδα ασφαλείας που συνδέθηκαν με τον γάμο της, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορούσε την παρουσία και την επιχείρηση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της τελετής στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

«Η Τέιλορ Σουίφτ κάλυψε το κόστος (…) το οποίο ανήλθε σε περισσότερα από 160.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και τα μέσα που κινητοποιήθηκαν για την περίσταση», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε συνέντευξη Τύπου.

Για τον γάμο της δημοφιλούς τραγουδίστριας με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι, στο εμβληματικό στάδιο του Μανχάταν, απαιτήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων παραμένει αδιευκρίνιστο, αλλά σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, εκτιμάται πως ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Οι νεόνυμφοι δώρισαν επίσης 26 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ, κυρίως στη Νέα Υόρκη και το Κάνσας Σίτι, όπου αγωνίζεται ο αθλητής.

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