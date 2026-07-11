Μύρτος Κεφαλονιάς: Έκτακτα μέτρα από την Πολιτική Προστασία μετά τις κατολισθήσεις

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε τη λήψη μέτρων προστασίας των πολιτών μετά τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς την Παρασκευή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέτρα προστασίας των πολιτών μετά τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς, αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης το Σάββατο 11/07.
  • Η σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, έγινε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με κύριο αντικείμενο την αξιολόγηση του πορίσματος του Ο.Α.Σ.Π.
  • Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, αποφασίστηκε η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η μελέτη πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων.

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Μέτρα προστασίας των πολιτών μετά τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς, αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης το Σάββατο 11/07.

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Η σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, έγινε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού μετά τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή 10/07 όταν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, σημειώθηκε κατολίσθηση σε αμπόκρημνο τμήμα της πλαγιάς, με μεγάλους βράχους και χώμα να αποκολλώνται και να καταλήγουν στην ακτή.

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Τι αποφασίστηκε…

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, , μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π., η οποία εξέτασε τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, αποφασίστηκε:

  • Η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π.,
  • Η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των οικείων Δήμων, και
  • Η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.

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