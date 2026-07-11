Μύρτος Κεφαλονιάς: Έκτακτα μέτρα από την Πολιτική Προστασία μετά τις κατολισθήσεις

Μέτρα προστασίας των πολιτών μετά τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς, αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης το Σάββατο 11/07.

Η σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, έγινε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Κύριο αντικείμενο αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού μετά τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή 10/07 όταν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, σημειώθηκε κατολίσθηση σε αμπόκρημνο τμήμα της πλαγιάς, με μεγάλους βράχους και χώμα να αποκολλώνται και να καταλήγουν στην ακτή.

Τι αποφασίστηκε…

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, , μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π., η οποία εξέτασε τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, αποφασίστηκε: