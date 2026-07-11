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Ολυμπιακός – Λεουβέν 1-1: Ισοπαλία με… απώλειες για τους Ερυθρόλευκους – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη βελγική Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Αντρέ Λουίζ, φιλικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη βελγική Λέουβεν, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις, ενώ είδαν τους Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία να αποχωρούν με προβλήματα τραυματισμού.
  • Άνοιξαν το σκορ στο 68΄ με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ, όμως οι Βέλγοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 86΄ με κεφαλιά του Μουρού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισόπαλος 1-1 με τη βελγική Λέουβεν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει κι αυτός με πρόβλημα, λίγο μετά την έναρξη του β΄ μέρους.

Ο Ολυμπιακός ήταν ακίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο, σε αντίθεση με τη Λέουβεν που είχε 2-3 αξιόλογες φάσεις. Βελτιωμένοι στο β΄ 45λεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 68΄ με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ και στη συνέχεια είχαν ευκαιρίες με Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Δεν τα κατάφεραν, όμως, και οι Βέλγοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 86΄, με κεφαλιά του Μουρού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε στο πρώτο ημίχρονο την εξής ενδεκάδα: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζιος, Σιπιόνι, Εσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας, Κλέιτον (6΄ Γιάρεμτσουκ). Στο β΄ ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Στουρνάρας, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Φίλης, Γκαρθία (54΄ Σιπιόνι), Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ (74΄ Μασούρας).

Δείτε το όμορφο γκολ του Αντρέ Λουίζ: 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

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