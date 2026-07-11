Φωτιά στον Ασπρόπυργο Αττικής – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.