LIVE UPDATE
Θεσπρωτία: Δύο εστίες φωτιάς στον Κάμπο Παραμυθιάς – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού Γαλατά

Φωτιά σε τουαλέτες στο Θριάσιο Νοσοκομείο – Εκκενώθηκε προληπτικά το ισόγειο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε τουαλέτα του ισογείου του Θριασίου Νοσοκομείου, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης του ισόγειου χώρου λόγω των καπνών που κατέκλυσαν τον χώρο.
  • Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα από 15 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, ενώ τα αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όταν κάτω από άγνωστη – μέχρι στιγμής – αιτία, ξέσπασε φωτιά σε τουαλέτες στον χώρο του ισογείου.

Ιωάννινα: Φωτιά σε αγροταδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Ο χώρος κατακλύστηκε από καπνούς, άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης του ισόγειου χώρου από όσους εργαζόμενους ή παριστάμενους βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Εκκενώνεται ο οικισμός – Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο Νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ