Φωτιά σε τουαλέτες στο Θριάσιο Νοσοκομείο – Εκκενώθηκε προληπτικά το ισόγειο

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όταν κάτω από άγνωστη – μέχρι στιγμής – αιτία, ξέσπασε φωτιά σε τουαλέτες στον χώρο του ισογείου.
Ο χώρος κατακλύστηκε από καπνούς, άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης του ισόγειου χώρου από όσους εργαζόμενους ή παριστάμενους βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο Νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.