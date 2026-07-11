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Ιωάννινα: Φωτιά σε αγροταδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς στα Ιωάννινα

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροταδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς στα Ιωάννινα.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με 18 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή.
  • Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροταδασική έκταση στον Κάμπο Παραμυθιάς στα Ιωάννινα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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