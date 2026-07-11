ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της στήριξης στην ΕΛΑΣ αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή της «μειοψηφίας»

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Πολιτική

Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ
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Σε σειρά αποφάσεων που αναμένεται να προκαλέσουν νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε η Κεντρική Επιτροπή που συγκάλεσε η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση.

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Το όργανο αποφάσισε την άρση της στήριξης προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (δηλαδή την ακύρωση της απόφασης της ΚΕ της 6ης Ιουνίου), την κάθοδο του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές, καθώς και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συνέχιση των εργασιών το επόμενο Σάββατοκύριακο (18-19/7).

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