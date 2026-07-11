Πάτρα: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος

Τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι του Σαββάτου, έξω από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tempo24, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, ενώ ο κ. Νικολόπουλος βρέθηκε στο οδόστρωμα, διατηρώντας ωστόσο τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς ο ίδιος ένιωθε πόνο στον θώρακα.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.