Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν διαλύεται» – Οι αιχμές για Τσίπρα και το μήνυμα για τις εκλογές

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Σαφή μηνύματα για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις προϋποθέσεις των προοδευτικών συνεργασιών έστειλε ο Νίκος Παππάς, κατά την ομιλία του σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή.

Ο Παππάς ξεκαθάρισε ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης αποτελούσε ρητή δέσμευση του καταστατικού, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα των πολιτικών συγκλίσεων.

«Η σύγκληση της Κ.Ε. ήταν καταστατική υποχρέωση»

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης, σημειώνοντας: «Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό επιβάλλει το Καταστατικό. Όχι επειδή το επέλεξε κάποιος. Αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα».

«Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν, λοιπόν, ζήτημα διακριτικής ευχέρειας. Ήταν καταστατική υποχρέωση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ισχύος για την υφιστάμενη κατάσταση και το μέλλον του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο».

Αναφερόμενος στα νέα πολιτικά δεδομένα, ο Παππάς παραδέχθηκε ότι τα πράγματα έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

«Η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις», σημείωσε. «Έχουμε ευθύνη να την επικαιροποιήσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα».

Αιχμές για Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Νίκου Παππά στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το μοντέλο των συνεργασιών.

Όπως επεσήμανε, «Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης».

Απαντώντας σε αυτή τη στάση, ο Παππάς τόνισε: «Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια για την έγκαιρη συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

«Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής συνεργασίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές», τόνισε.

Εσωκομματική λειτουργία

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Νίκος Παππάς έθεσε τον στόχο για την οργανωτική δομή του κόμματος, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

«Η νέα περίοδος απαιτεί συλλογική πολιτική ευθύνη και πλήρη επαναφορά της λειτουργίας όλων των καταστατικών οργάνων».

«Η συλλογική λειτουργία στην ηγεσία δεν αποτελεί έναν προσωρινό συμβιβασμό. Αποτελεί τη μόνη πολιτικά υπεύθυνη επιλογή για τη συγκυρία που έχουμε μπροστά μας», πρόσθεσε.

«Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές ενωμένος, οργανωμένος, με καθαρή πολιτική έκφραση και με απόλυτη εκλογική ετοιμότητα».

Στρέφοντας τα βέλη του σε όσους ενδεχομένως διαφοροποιούνται, σημείωσε με νόημα: «Δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

Ωστόσο, κατέληξε με ένα κάλεσμα ενότητας, υπενθυμίζοντας τη διαδρομή του κόμματος.

«Δεν περισσεύει κανένα μέλος. Δεν περισσεύει κανένα στέλεχος. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι τις μεγάλες πολιτικές μάχες τις κερδίσαμε όταν λειτουργήσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον».