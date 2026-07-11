Η Realnews αυτής της Κυριακής (12/7/2026)

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Με τίτλο: «Κόκκινη γραμμή η άρση του casus belli» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ο πρωθυπουργός έθεσε και από την Αγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απαίτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995.

– Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλειψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν.

– «Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά». Η ελληνικής καταγωγής Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στην «R» για το ενδεχόμενο επανένταξης της Αγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρικνώνεται. Στοιχεία – σοκ από την έρευνα της MRB. Η«R» παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε δυάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.

Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρησμός στη Marfin: Οι νέοι στόχοι της Αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα, κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτουργών.

Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν: «Βασίλειο» διαφθοράς οι πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από δέκα περιοχές της χώρας εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη Δικαιοσύνη.

Μάχη για τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου και πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα για την επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου.

Συνεντεύξεις στην «R»: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Κώστας Σκανδαλίδης.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Δοκιμαστικά τραύματα» στα χέρια της 54χρονης. Οι αναλύσεις του ελληνικού FBI που ανατρέπουν τα δεδομένα και η νέα γραμμή υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού.

Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν. Τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόννησο και Αττική.

realnews

 

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