Η Realnews αυτής της Κυριακής (12/7/2026)

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Με τίτλο: «Κόκκινη γραμμή η άρση του casus belli» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ο πρωθυπουργός έθεσε και από την Αγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απαίτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995.

– Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλειψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει η συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν.

– «Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά». Η ελληνικής καταγωγής Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στην «R» για το ενδεχόμενο επανένταξης της Αγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρικνώνεται. Στοιχεία – σοκ από την έρευνα της MRB. Η«R» παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε δυάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.

– Δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρησμός στη Marfin: Οι νέοι στόχοι της Αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα, κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτουργών.

– Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν: «Βασίλειο» διαφθοράς οι πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από δέκα περιοχές της χώρας εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη Δικαιοσύνη.

– Μάχη για τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου και πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα για την επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Κώστας Σκανδαλίδης.

– Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Δοκιμαστικά τραύματα» στα χέρια της 54χρονης. Οι αναλύσεις του ελληνικού FBI που ανατρέπουν τα δεδομένα και η νέα γραμμή υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού.

– Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν. Τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόννησο και Αττική.