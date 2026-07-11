Βαρυμπόμπη: Καβγάς γνωστής influencer με ιερέα για το κόστος του γάμου – «Ξέρεις ποια είμαι εγώ;»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που συζητήθηκε έντονα συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο σε γνωστό κτήμα της Βαρυμπόμπης. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ήταν μια 39χρονη influencer και πρώην παίκτρια ριάλιτι, που βρέθηκε εκεί για να συνοδεύσει την 33χρονη κολλητή της φίλη, η οποία είχε αναλάβει χρέη κουμπάρας σε μυστήριο που τελούνταν στο εκκλησάκι του κτήματος.

Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε όταν η συζήτηση έφτασε στο οικονομικό κομμάτι, με την 39χρονη influencer να αναλαμβάνει και ρόλο «διαπραγματευτή» μαζί με τη φίλη της. Κατά τη διάρκεια των συνεννοήσεων για το κόστος του μυστηρίου και της δεξίωσης, η πρώην παίκτρια ριάλιτι είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον 63χρονο ιερέα που θα τελούσε τον γάμο, μόλις εκείνος της ανακοίνωσε το χρηματικό ποσό που απαιτούνταν για την τελετή.

Το οικονομικό «παζάρι»

Μιλώντας στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, ανέφερε ότι η 39χρονη, γνωστή για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, αρχικά ζήτησε έκπτωση στη δεξίωση με αντάλλαγμα διαφήμιση (post) στα social media της, πρόταση που ο ίδιος απέρριψε. Τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο 63χρονος ιερέας άρχισε να εξηγεί στην κουμπάρα τα καθιερωμένα έξοδα του μυστηρίου, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 300 ευρώ για τον ιερέα και τους ψάλτες, και από 100 έως 500 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα του ναού.

«Ξέρεις ποια είμαι εγώ;» – Η κόντρα για το κόστος της τελετής

Τότε, η influencer εξοργίστηκε και είπε υποτιμητικά στον κληρικό: «Ξέρεις ποια είμαι εγώ; Και μόνο που θα βρεθώ στον γάμο, θα γίνεις γνωστός κι εσύ και το κτήμα, θα μας παίξουν τα κανάλια! Μην τολμήσεις να μας ξαναζητήσεις λεφτά». Από την πλευρά του, ο ιερέας της ξεκαθάρισε πως η δημοσιότητα δεν αφορά τους κληρικούς και ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους τους πιστούς, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.

Η απάντηση του κληρικού φαίνεται πως εξόργισε ακόμα περισσότερο τη γνωστή influencer, με την κατάσταση να ξεφεύγει εντελώς από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, η 39χρονη επιτέθηκε φραστικά στον ιερέα με βαρείς χαρακτηρισμούς. Μάλιστα, σήκωσε έξαλλη το κινητό της τηλέφωνο απειλώντας τον ότι τον καταγράφει σε βίντεο, ενώ του φώναζε: «Θα δεις τι θα σου κάνω, θα μάθει όλο το πανελλήνιο αυτό το αίσχος!».

Οι τόνοι έπεσαν με παρέμβαση του ιδιοκτήτη ενώ ο Ιερέας αποχώρησε προαναγγέλοντας πως επιφυλάσσεται για τις κινήσεις του. Ο γάμος τελικά τελέστηκε στον ίδιο χώρο αλλά με διαφορετικό ιερέα που έφερε η κουμπάρα.