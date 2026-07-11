Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μεταφορική εταιρεία στο Καλοχώρι – Κάηκε καρότσα φορτηγού

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Φωτιά σε μεταφορική εταιρεία ξέσπασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καρότσα ενός επικαθήμενου φορτηγού που βρισκόταν στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 00:20. Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα που κατάφεραν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί και γύρω στις 3 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό.