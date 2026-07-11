Ρόδος: 38χρονη κατήγγειλε 25χρονο ότι την εκβίαζε με γυμνές φωτογραφίες – «Αν δεν θες να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»

Μια 38χρονη υπήκοος Αλβανίας κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές της Ρόδου έναν 25χρονο υπήκοο Πακιστάν για εκβιασμό με γυμνές φωτογραφίες και απειλές κατά της ζωής της. Ο 25χρονος, ο οποίος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο, φέρεται να απείλησε τη γυναίκα με δημοσιοποίηση προσωπικών της δεδομένων αν αρνηθεί να διατηρήσει σχέση μαζί του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Επίθεση σε γυναίκα (Φωτό αρχείου)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρή καταγγελία για εκβιασμό και απειλές απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου, με μία 38χρονη να μηνύει έναν 25χρονο.
  • Ο καταγγελλόμενος φέρεται να την απείλησε με δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών της στο διαδίκτυο και σε συγγενικά της πρόσωπα, ενώ της είπε: «αν δε θες να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω».
  • Οι αστυνομικές αρχές έχουν κινήσει προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελιών, ενώ ο 25χρονος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια πολύ υπόθεση απειλών, με προεκτάσεις που αγγίζουν τόσο την προσωπική ασφάλεια όσο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, απασχολεί από το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου.

Μία σοβαρή καταγγελία για εκβιασμό και απειλές απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Μια 38χρονη, υπήκοος Αλβανίας, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και κατέθεσε μήνυση εναντίον ενός 25χρονου από το Πακιστάν.

Τι κατέθεσε η 38χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», η γυναίκα περιέγραψε αναλυτικά στις αρχές τον εφιάλτη που ζει, καταγγέλλοντας ότι ο 25χρονος την απείλησε ευθέως τόσο για τη σωματική της ακεραιότητα όσο και με τη διαρροή προσωπικών της δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος φέρεται να την απείλησε στις 5 Ιουλίου 2025 ότι θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες της στο διαδίκτυο και σε συγγενικά της πρόσωπα, επιχειρώντας με αυτόν τον ωμό τρόπο να την πιέσει ψυχολογικά και να την εγκλωβίσει σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου έκθεσης, σύμφωνα με την καταγγελία.

Η ευθεία απειλή για τη ζωή της 38χρονης

Όπως υποστηρίζει, ο 25χρονος προχώρησε και σε ευθεία απειλή κατά της ζωής της, καθώς φέρεται να της είπε: «όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω».

Όπως καταγγέλλεται, η συγκεκριμένη φράση συνδέει άμεσα την απειλή με την άρνηση της γυναίκας να διατηρήσει σχέση μαζί του.  Ο καταγγελλόμενος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έγκλησης, κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης, γεγονός στο οποίο φέρεται να παρέπεμπε και ο ίδιος με τη φράση «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Μετά την υποβολή της μήνυσης, οι αστυνομικές αρχές έχουν κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση των όσων κατήγγειλε η 38χρονη.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη των Αρχών η γυναίκα, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών της και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, ευθύνες.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ