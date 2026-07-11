Ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής για την έκθεση της Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ορίστηκε εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για την ετήσια έκθεση της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ήδη, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής έχει οριστεί ως μόνιμος εισηγητής της ίδιας Επιτροπής, για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό έως το 2029. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο αυτές αρμοδιότητες ανατίθενται σε νεοκλεγέντα Ευρωβουλευτή.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκτίμησε την έντονη δραστηριότητα του κ. Αυτιά και προχώρησε σ’ αυτή την ευρωπαϊκή διάκριση, αναγνωρίζοντάς του τη διαρκή και επιτυχημένη δραστηριότητά του στον τομέα της οικονομίας.

Προτεραιότητα για τον Έλληνα Ευρωβουλευτή είναι πλέον να συμπεριλάβει στη σχετική έκθεση όλα τα ζητήματα που αφορούν τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, τον πληθωρισμό, τη μείωση των τιμών ενέργειας και κάθε άλλο θέμα που επηρεάζει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, θα αναδείξει την ανάγκη για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστατεύοντας παράλληλα τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι των εξωτερικών κινδύνων, στην ανάγκη προώθησης του ψηφιακού ευρώ, με παράλληλη διασφάλιση της ευρείας χρήσης των μετρητών, καθώς και στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.