ΗΠΑ: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο με τη βοηθεία ενός… καλωδίου φόρτισης κινητού

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Μια γυναίκα στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο ενώ κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο.

Με την καθοδήγηση των πρώτων βοηθειών από το τηλέφωνο και τη βοήθεια του συζύγου της, κατάφερε να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι στην άκρη της εθνικής οδού, χρησιμοποιώντας ένα… καλώδιο φόρτισης κινητού.

Η Κρίστεν Φαστ, η οποία έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, μπήκε σε τοκετό τέσσερις ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, στις 2 Ιουλίου.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο ABC7, πριν οι μέλλοντες γονείς προλάβουν να φτάσουν στο νοσοκομείο, το μωρό γεννήθηκε στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Σεκόκους.

«Η βοηθός μητρότητας μας είπε: “Κάντε στην άκρη, κλείστε το τηλέφωνο, καλέστε το 911“. Αυτό ακριβώς κάναμε. Καλέσαμε το 911. Ο τηλεφωνητής άρχισε να καθοδηγεί τον σύζυγό μου για το τι έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κρίστεν στο ειδησεογραφικό δίκτυο.

Ο σύζυγός της, Άλεξ Φαστ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσαν: «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να μπαίνω στο πίσω κάθισμα για να βεβαιωθώ ότι είναι άνετα, κοίταξα κάτω και το μωρό ήταν έτοιμο να βγει».

Όταν το αγοράκι γεννήθηκε, ο Άλεξ έπρεπε να βρει άμεσα έναν τρόπο για να δέσει τον ομφάλιο λώρο, καθώς δεν διέθεταν ιατρικό εξοπλισμό.

«Έτσι πανικοβλήθηκα, κοίταξα μπροστά και είχαμε μόνο ένα καλώδιο iPhone. Οπότε, απλώς δέσαμε τον ομφάλιο λώρο με ένα καλώδιο iPhone», ανέφερε.

Όταν κατέφθασαν οι διασώστες, έμειναν έκπληκτοι από την αυτοσχέδια λύση του πατέρα.

«Ήρθαν οι τραυματιοφορείς και είπαν: “Τι είναι αυτό;”», θυμάται γελώντας η Κρίστεν.

Η βοήθεια των αστυνομικών και η γέννηση

Στο σημείο έσπευσαν και τρεις αστυνομικοί της πολιτειακής αστυνομίας, οι οποίοι βοήθησαν ώστε η Κρίστεν, ο Άλεξ και ο νεογέννητος γιος τους, Άρτσερ, να μεταφερθούν με ασφάλεια στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Χάκενσακ.

Οι ευτυχισμένοι γονείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συμπεριφορά των αστυνομικών που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό.

«Ήταν καταπληκτικοί. Οδήγησαν το αυτοκίνητό μας μέχρι το νοσοκομείο για εμάς, κάτι που ήταν πάρα πολύ ευγενικό. Πλήρωσαν ακόμα και το πάρκινγκ», δήλωσαν.

Η ακριβής τοποθεσία γέννησης του μικρού Άρτσερ καταγράφηκε επίσημα στα έγγραφα ως: «Αυτοκινητόδρομος Νιου Τζέρσεϊ, στο σημείο 113».

Η μητέρα του δηλώνει πανευτυχής για την εξέλιξη της υγείας του: «Ο Άρτσερ είναι υγιής. Αναπτύσσεται εξαιρετικά. Είναι ένα αγόρι από το Τζέρσεϊ. Δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι πιο “Τζέρσεϊ” από το να έχεις γεννηθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο».