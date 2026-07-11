Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα – Το λάθος που τους πρόδωσε

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης για το χτύπημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι από την καταστροφική πυρκαγιά έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σε βάρος των δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονης σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας.

Στο φως έρχονται οι ρόλοι των τριών συλληφθέντων

Από την έρευνα και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού και προανακριτικού υλικού, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί που πραγματοποίησαν τη φονική εμπρηστική επίθεση. Όσον αφορά τον 24χρονο συλληφθέντα, οι αρχές του αποδίδουν τον ρόλο του συνεργού, καθώς κατηγορείται ότι παραχώρησε την κατοικία του προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο και κρησφύγετο από τους δύο συγκατηγορουμένους του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο εντολέας του δεν γνωρίζει τους δύο συγκατηγορουμένους του και είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε δύο άλλους φίλους του.

Όπως έγραψε από χθες το enikos.gr, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Συγκεκριμένα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρούχα πριν αποχωρήσουν.

Το λάθος των δραστών

Ένα μοιραίο λάθος των δραστών αμέσως μετά την επίθεση φέρεται να ήταν αυτό που άνοιξε τον δρόμο για την ταυτοποίησή τους από την Αντιτρομοκρατική, μέσω των καμερών ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι έβγαλαν τις κουκούλες τους κατά τη διαφυγή τους για να μην δώσουν στόχο, χωρίς όμως να συνειδητοποιήσουν ότι καταγράφονται από κάμερες διπλανού κτιρίου, οι οποίες αποτύπωσαν τα χαρακτηριστικά τους. Την ίδια ώρα, άλλη κάμερα απέναντι από την πολυκατοικία είχε «κλειδώσει» τις κινήσεις τους από την πίσω πλευρά, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να κάνουν αντιπαραβολή στα ρούχα που φορούσαν τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την απομάκρυνσή τους από το σημείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος και η 26χρονη ακολούθησαν συγκεκριμένη διαδρομή μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Εκεί, ο 29χρονος φέρεται να τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της οικογένειας, ανάμεσα στη μηχανή και το καπό.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Ο 29χρονος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την Αστυνομία, έχοντας στο ιστορικό του δύο προσαγωγές για δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ακόμη πιο «βαρύ» είναι το παρελθόν της 26χρονης (με καταγωγή από την Αθήνα και διαμονή στη Θεσσαλονίκη), η οποία είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 ως μέλος της «Οργάνωσης Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μάλιστα, η 26χρονη προσπάθησε να διαφύγει μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου, ταξιδεύοντας στα Χανιά, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σχέδιο οργανωμένου «μπαράζ» βλέπει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία πίσω από τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εκδηλώθηκαν μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν πως οι δράστες κινήθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι τρεις συλληφθέντες.

Στο σημείο έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, έπειτα από δημόσια καλέσματα που απηύθυναν το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης καθώς και μια ακόμη αναρχική ομάδα της πόλης. Έξω από τα δικαστήρια έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσά τους και διμοιρίες των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν εντάσεις ή επεισόδια.