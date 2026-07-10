Αφροδίτη Νέστορα: Η πρώτη αντίδραση μετά την είδηση για τις συλλήψεις – «Επιθυμία μας να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή»

Η Αφροδίτη Νέστορα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας, και έθεσε σε κίνδυνο την οικογένειά της. Ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και τον Πρωθυπουργό για τις ενέργειές τους, ενώ τόνισε την επιθυμία της για μια δίκαιη δίκη για τους δράστες και όλους τους εμπλεκόμενους.

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Αφροδίτη Νέστορα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αφροδίτη Νέστορα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών και ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και τον Πρωθυπουργό για τις ενέργειές τους.
  • Ευελπιστεί ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος για να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και ελπίζει οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους.
  • Η ίδια και η οικογένειά της επιθυμούν οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, τονίζοντας ότι «αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία».

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«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου» τονίζει η Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα social media με αφορμή την είδηση ότι συνελήφθησαν τρία άτομα για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία», γράφει συγκεκριμένα η Αφροδίτη Νέστορα.

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