KAAN: Το Κογκρέσο δεν μπλόκαρε την πώληση των κινητήρων F110 στην Τουρκία

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Η διαδικασία ελέγχου του αμερικανικού Κογκρέσου για την πώληση κινητήρων General Electric F110 στην Τουρκία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει μπλοκάρισμα της συμφωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προμήθειά τους για το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN, σύμφωνα με το Türkiye Today.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο για την προτεινόμενη πώληση στις 24 Ιουνίου 2026. Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, οι εξοπλιστικές συμφωνίες με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ υπόκεινται σε περίοδο κοινοβουλευτικού ελέγχου 15 ημερών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εννέα Δημοκρατικοί βουλευτές κατέθεσαν κοινό ψήφισμα με στόχο να αποτραπεί η πώληση συγκεκριμένου αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς την Τουρκία.

Δεν προχώρησε το ψήφισμα

Το ψήφισμα, το οποίο κατατέθηκε τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, δεν συζητήθηκε σε κανένα από τα δύο σώματα μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Με την ολοκλήρωση της 15ήμερης προθεσμίας στις 9 Ιουλίου, η πώληση των κινητήρων μπορεί πλέον να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω κοινοβουλευτικά εμπόδια.

Η συμφωνία αφορά την ενσωμάτωση, συναρμολόγηση, τεχνική τροποποίηση, πιστοποίηση και δοκιμές των κινητήρων F110-GE-129E/F για το πρόγραμμα του μαχητικού KAAN, καθώς και τη μεταφορά σχετικής τεχνικής τεχνογνωσίας και αμυντικών υπηρεσιών.

Ποιοι προσπάθησαν να μπλοκάρουν την πώληση

Επικεφαλής της πρωτοβουλίας ήταν η Δημοκρατική βουλευτής της Νεβάδα Ντίνα Τάιτους, με τη στήριξη ακόμη οκτώ βουλευτών του κόμματός της.

Μεταξύ των συνυπογραφόντων ήταν οι Μπραντ Σέρμαν, Κρις Πάπας και Τζιμ ΜακΓκόβερν, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν εκφράσει αντιρρήσεις για αμερικανικές πωλήσεις αμυντικού εξοπλισμού προς την Τουρκία, μεταξύ αυτών και για τα F-16.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, οι τεχνικές και εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης, της General Electric και των τουρκικών αρχών αναμένεται να συνεχιστούν.

Στην επόμενη φάση θα καθοριστούν ζητήματα όπως το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των κινητήρων, η ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα KAAN, καθώς και οι διαδικασίες δοκιμών και πιστοποίησης.