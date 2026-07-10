Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στη Θεσσαλονίκη – Διασωληνωμένη η οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο με μηχανή συνέβη το πρωί της Παρασκευής (10/7) μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα προς ανατολικά, του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η γυναίκα οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Θεσσαλονίκη» η νεαρή οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παραμένει διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς το τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Ένα από τα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο προσέγγισε το συμβάν από το ρεύμα προς δυτικά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις.