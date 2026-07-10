Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στη Θεσσαλονίκη – Διασωληνωμένη η οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με μηχανή σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου. Η γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και παραμένει διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με μηχανή συνέβη το πρωί της Παρασκευής (10/7) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου.
  • Η γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
  • Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο με μηχανή συνέβη το πρωί της Παρασκευής (10/7) μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα προς ανατολικά, του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η γυναίκα οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Θεσσαλονίκη» η νεαρή οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παραμένει διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς το τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Ένα από τα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο προσέγγισε το συμβάν από το ρεύμα προς δυτικά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις.

 

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