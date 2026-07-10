Μαρινάκης: Kαλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαπτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατ. ευρώ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καλεί τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για την «13η σύνταξη» που κοστολογεί στα 450 εκατ. ευρώ, τονίζοντας ότι το πραγματικό της κόστος ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό και την έκθεση «ΗΛΙΟΣ». Ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει την αδυναμία να δοθεί 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους με το ποσό αυτό, παραθέτοντας ως παράδειγμα την κυβερνητική ενίσχυση των 300 ευρώ που κοστίζει 560 εκατ. ευρώ.

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Ο Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καλεί τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για αυτό που ο ίδιος βαπτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατ. ευρώ.
  • Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό και την έκθεση «ΗΛΙΟΣ».
  • Υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ, καθιστώντας αδύνατη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

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«Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαπτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το γενικό λογιστήριο του κράτους» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης,

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Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρώ» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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