Ryanair: Τι απαντά για το περιστατικό με το παράθυρο και τον τραυματία επιβάτη – Γιαννάκος: «Επί 5 λεπτά τον κρατούσε από τα πόδια η σύζυγός του»

Η Ryanair εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με ένα ατύχημα σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, όπου ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να επιστρέψει. Ένας 61χρονος Σέρβος επιβάτης τραυματίστηκε με εγκαύματα τριβής και νοσηλεύεται, ενώ η σύζυγός του τον συγκρατούσε επί 5 λεπτά από τα πόδια για να μην φύγει εκτός αεροπλάνου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει.
  • Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη, νοσηλευόμενος με εγκαύματα τριβής.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «η σύζυγός του τον συγκρατούσε επί 5 λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει εκτός».

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Ανακοίνωση εξέδωσε η Ryanair για το ατύχημα που σημειώθηκε στον αέρα σε αεροσκάφος της που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό πόλη της Γερμανίας.

Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: Έσπασε το παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό», λέει η αεροπορική εταιρεία και σημειώνει για τον τραυματισμό του επιβάτη:

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη». Πρόσθεσε: «Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Γιαννάκος: «Επί 5 λεπτά τον κρατούσε η σύζυγός του από τα πόδια» – Με εγκαύματα τριβής στο ΑΧΕΠΑ ο τραυματίας

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Για τις στιγμές τρόμου που βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει ότι «ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται με εγκαύματα τριβής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου και η σύζυγός του τον συγκρατούσε επί 5 λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει εκτός. Με τη βοήθεια πολλών επιβατών κατάφεραν να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα».

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ακόμη ότι «ο τραυματίας είναι σε σοκ και με εγκαύματα τριβής».

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