Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: Έσπασε το παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης

Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν ένα παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας και την πτώση των μασκών οξυγόνου. Ο πιλότος επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και ένας επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, καθώς έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.
  • Έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάσκες και ο πιλότος άλλαξε πορεία, επιστρέφοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
  • Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θρίλερ κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» όπου αυτή την ώρα παραμένουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό.

 

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