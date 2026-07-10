Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: Έσπασε το παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θρίλερ κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» όπου αυτή την ώρα παραμένουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό.