Καιρός: Μελτέμια και θερμοκρασία σε τροχιά ανόδου τις επόμενες ημέρες – Πότε θα δείξει 39 βαθμούς ο υδράργυρος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό την επίδραση ενός ήπιου καιρικού μοτίβου με υψηλές θερμοκρασίες κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, παραμένει η Ελλάδα, ενώ οι βοριάδες ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη τα μελτέμια θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ θερμές αέριες μάζες από την Αφρική επηρεάζουν την Κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας ζέστη που κατά τόπους θα φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αστάθεια θα εμφανίζεται κατά διαστήματα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ ταυτόχρονα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική, το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές που αγγίζονται από το Αιγαίο, όπως η Εύβοια και η Χαλκιδική, ωστόσο αυτές θα διαλυθούν γρήγορα.

Το απόγευμα αναμένεται αστάθεια κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου με πιθανότητα μπόρας ή καταιγίδας στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ήπιες εντάσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά κατά το απόγευμα και θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των μελτεμιών και την άνοδο της θερμοκρασίας, με θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάνουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Αστάθεια θα εμφανίζεται κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό της χώρας, με τοπικές καταιγίδες το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο.

Έως τις 23 Ιουλίου, δεν προβλέπεται ακραίο κύμα καύσωνα, ενώ προς το τέλος του μήνα υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς θερμών αέριων μαζών, οι οποίες όμως σύντομα θα υποχωρήσουν λόγω ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια.

Η κατάσταση απαιτεί προσοχή λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για πυρκαγιές, ιδίως στις περιοχές όπου τα μελτέμια ενισχύονται.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-07-2026 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-07-2026