«Έκοψα ένα πράγμα από τη διατροφή μου για 6 μήνες και έχασα 63 κιλά» – Όσα αποκαλύπτει 31χρονη

Όταν οι πόνοι στα γόνατα δεν της επέτρεπαν πλέον να καθίσει στο πάτωμα για να παίξει με την κόρη της, μια γυναίκα πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή της. Με αλλαγές στη διατροφή, διαλειμματική νηστεία και καθημερινό περπάτημα, κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να χάσει 63 κιλά.

Η αύξηση βάρους και η απόφαση για την μεγάλη αλλαγή

Η 31χρονη Eirini Tsepouni είδε τη ζυγαριά της να φτάνει τα 140 κιλά όταν τέθηκε σε αναστολή εργασίας από τη δουλειά της ως σερβιτόρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Περνούσε τις μέρες της στο σπίτι «τρώγοντας και βλέποντας ταινίες».

Η μητέρα ενός παιδιού άρχισε σύντομα να δυσκολεύεται ακόμη και να καθίσει στο πάτωμα για να παίξει με την μόλις ενός έτους κόρη της, τη Leila, λόγω έντονου πόνου στα γόνατα. Τότε ήταν η στιγμή που πήρε τη μεγάλη απόφαση: ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει την κόρη της «να χάσει τα παιδικά της χρόνια με τη μαμά της».

Η μεγάλη αλλαγή στη διατροφή της και η διαλειμματική νηστεία

Η γυναίκα αντικατέστησε τα έτοιμα σάντουιτς και τα αναψυκτικά με σαλάτες τόνου και γεύματα βασισμένα σε κρέας και λαχανικά. Απέκλεισε εντελώς τη ζάχαρη από τη διατροφή της για έξι μήνες και εφάρμοσε το μοντέλο της διαλειμματικής νηστείας, καταναλώνοντας τροφές μόνο μεταξύ 12:00 μ.μ. και 7:00 μ.μ.

Σήμερα, το βάρος της έχει πέσει στα 77 κιλά και αγόρασε λευκό τζιν σε μέγεθος Medium για «πρώτη φορά» στη ζωή της.

Η Eirini, η οποία ζει στο Hemel Hempstead της Αγγλίας, εξομολογείται: «Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είχα πάρει πολύ βάρος όταν είδα ραγάδες στην κοιλιά μου. Το περίεργο είναι ότι δεν μπορούσα να καταλάβω την κατάσταση· μου πήρε χρόνια για να συνειδητοποιήσω τι πήγαινε λάθος. Έβλεπα έναν διαφορετικό άνθρωπο στον καθρέφτη από αυτόν που έβλεπαν οι άλλοι στην πραγματικότητα. Έβλεπα έναν άνθρωπο που δεν ήταν υπέρβαρος.

Όταν η κόρη μου άρχισε να μεγαλώνει και να κάθεται, ήθελα να κάθομαι μαζί της στο πάτωμα και ένιωθα τα γόνατά μου να πονούν φρικτά. Πονούσαν τόσο πολύ που δεν μπορούσα να τα έχω σταυρωμένα, έπρεπε να τα κρατάω τεντωμένα. Το δεύτερο φρικτό πράγμα ήταν ότι έπρεπε να σκεφτώ διπλά τη στρατηγική για το πώς θα σηκωθώ από το πάτωμα. Δεν ήθελα να χάσει η κόρη μου τα παιδικά της χρόνια και τις αναμνήσεις με τη μαμά της εξαιτίας του βάρους μου και επειδή δεν μπορούσα να κρατηθώ μακριά από τα ανθυγιεινά φαγητά».

Η νέα καθημερινότητα χωρίς «junk food» και ζάχαρη

Η Eirini μεταμόρφωσε ριζικά τον τρόπο ζωής της τον Δεκέμβριο του 2024. Αφαίρεσε οριστικά από το εβδομαδιαίο καλάθι με τα ψώνια της, τα πατατάκια και τα κέικ, αντικαθιστώντας τα με αυγά, κρέας, σαλάτες και φρούτα, ενώ έκοψε εντελώς τη ζάχαρη.

«Αυτό που κατάλαβα αμέσως ήταν ότι είχα πολύ περισσότερη ενέργεια χωρίς τη ζάχαρη», δήλωσε. «Το δέρμα μου έλαμπε και έχανα βάρος πολύ πιο γρήγορα».

Παράλληλα, έβαλε την κίνηση στη ζωή της:

Περπατούσε καθημερινά, ξεπερνώντας συχνά τα 10.000 βήματα.

Πήγαινε την κόρη της, Leila στο πάρκο και, όσο εκείνη έπαιζε, έπινε τον καφέ της και μετά έκανε μεγάλες βόλτες με το καρότσι στο κέντρο της πόλης.

«Κάθε μήνας ήταν διαφορετικός και αυτό που έμαθα σε αυτό το ταξίδι είναι ότι η ζυγαριά μερικές φορές λέει ψέματα. Μπορεί να μην βλέπεις τη διαφορά στα κιλά, αλλά τη βλέπεις στους πόντους και στις μετρήσεις σου. Η μεγάλη διαφορά φάνηκε μετά από έναν χρόνο, όταν άρχισα να πέφτω νούμερα στα ρούχα, να φοράω τζιν και να νιώθω επιτέλους αυτοπεποίθηση».

Το μενού που την βοήθησε να χάσει βάρος

Σήμερα, η Eirini ξεκινά το πρωί της με έναν καφέ και, αν πεινάει, μπορεί να φάει μερικά αυγά σκραμπλ – αν και παραδέχεται ότι δεν της αρέσει να τρώει αμέσως μόλις ξυπνάει. Το μεσημεριανό της είναι συνήθως μια τονοσαλάτα, την οποία συνοδεύει με μερικά φρούτα λίγες ώρες αργότερα. Για βραδινό, προτιμά τα “finger foods”, όπως ένα πιάτο με σνακ που περιλαμβάνει αγγούρι, τυρί, γαλοπούλα, κρουτόν και ελιές.

«Σταματούσα να τρώω είτε στις 6 μ.μ. είτε στις 7 μ.μ.», αναφέρει η ίδια. «Και έτρωγα την επόμενη μέρα γύρω στις 12 μ.μ. ή 1 μ.μ., ανάλογα με το πρόγραμμα της κόρης μου. Δεν θέλω να το αντιμετωπίζω σαν δίαιτα, θέλω να το βλέπω σαν μια συνήθεια που αλλάζει τη ζωή».

Η διατροφή της πριν την απώλεια βάρους

Πρωινό: Τίποτα

Μεσημεριανό: Ένα σάντουιτς Subway

Βραδινό: Fast food (McDonald’s, πίτσα, γύρος ή σπιτικά ζυμαρικά σε μεγάλες ποσότητες)

Σνακ: Πατατάκια, κέικ, σοκολάτες

Η διατροφή της μετά την απώλεια βάρους

Πρωινό: Καφές (ή προαιρετικά αυγά)

Μεσημεριανό: Σαλάτα με τόνο ή μοσχαρίσιο φιλέτο

Βραδινό: Finger food / ένα πιάτο με τυρί, γαλοπούλα, ελιές, κρουτόν

Σνακ: Φρέσκα φρούτα

Το κίνητρο για μια νέα ζωή

Η 31χρονη εξομολογείται πώς η μητρότητα έγινε η αφορμή για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής της: «Δεν θέλω η κόρη μου να μεγαλώσει βλέποντάς με συνεχώς με σνακ στα χέρια. Δεν θέλω να περάσει όσα πέρασα εγώ όντας παχύσαρκη. Να φοράω μόνο μαύρα κολάν, να μην ξέρω τι πάει να πει τζιν ή να ψάχνω παντού μια καρέκλα χωρίς μπράτσα για να μπορώ να καθίσω αναπαυτικά.

Όταν ήμουν υπέρβαρη, χρειαζόμουν ολόκληρο σχέδιο για να ζήσω. Έπρεπε να προγραμματίσω την έξοδο στο θέατρο ή στο σινεμά, γιατί δεν ήξερα αν θα χωρούσα στο κάθισμα.

Υπήρξαν τόσες πολλές αμήχανες στιγμές, αλλά δεν με ταρακούνησαν. Αυτό που με “αφύπνισε” ήταν ο ερχομός της κόρης μου. Ειλικρινά, τώρα νιώθω πιο όμορφη και πιο δυνατή από ποτέ. Δεν πονάω πια. Δεν το σκέφτομαι δεύτερη φορά για να σηκωθώ να κάνω κάτι. Νιώθω ότι η ζωή μου ξεκίνησε τώρα».