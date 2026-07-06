«Για χρόνια οι γιατροί υποτιμούσαν τους πονοκεφάλους μου» – Όσα εξομολογείται γυναίκα που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο

Οι επίμονοι πονοκέφαλοι, ειδικά όταν επιδεινώνονται με τον χρόνο, μπορεί να κρύβουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ιστορία μιας γυναίκας αναδεικνύει τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι νεαροί σε ηλικία ασθενείς μέχρι να λάβουν τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

«Οι γιατροί υποτιμούσαν τους πονοκεφάλους μου για χρόνια – Μετά ήρθε η τρομακτική διάγνωση»

Η Sophie Barclay αναφέρει ότι υπέφερε για χρόνια από έντονους πονοκεφάλους, αλλά οι γιατροί απλώς αγνοούσαν τα συμπτώματά της. Τελικά, η νεαρή κοπέλα έχασε την ικανότητα να περπατά και να μιλά, αφού διαγνώστηκε με όγκο στο εγκέφαλο στην ηλικία των 15 ετών.

Όπως αναφέρει η 21χρονη σήμερα Sophie, αυτό συνέβη μετά από χρόνια κατά τα οποία οι γιατροί απέδιδαν τις έντονες ημικρανίες της στο άγχος ή τη διατροφή της και στο γεγονός ότι «έτρωγε σε μεγάλες ποσότητες σοκολάτα και γαλακτοκομικά».

Η διάγνωση μετά από δεκάδες επισκέψεις σε γιατρούς

Μετά από δεκάδες επισκέψεις στον οικογενειακό γιατρό, η Sophie παραπέμφθηκε τελικά σε νευρολόγο, ο οποίος της σύστησε να κάνει μαγνητική τομογραφία (MRI). Η εξέταση αποκάλυψε ένα πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα (είδος όγκου στον εγκέφαλο).

Η Sophie, από το Leicestershire, θυμάται: «Μου είχαν διαγνώσει άγχος στο παρελθόν, οπότε το απέδιδαν απλώς εκεί. Μου είπαν επίσης να κρατάω ημερολόγιο διατροφής, γιατί πίστευαν ότι έφταιγαν οι σοκολάτες. Ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, είχα πονοκεφάλους για δύο χρόνια και κανείς δεν με άκουγε. Ένιωσα ανακούφιση όταν βγήκε η διάγνωση, γιατί ήξερα ότι πλέον μπορούσαν να κάνουν κάτι, αν και προφανώς ήταν τρομακτικό».

Η χειρουργική επέμβαση και το σύνδρομο PFS

Η Sophie υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου το 2021. Ωστόσο, αμέσως μετά ήρθε αντιμέτωπη με μια νέα ιατρική πρόκληση: εμφάνισε το σύνδρομο οπίσθιου βόθρου (Posterior Fossa Syndrome – PFS).

«Το σύνδρομο PFS σήμαινε ότι έχασα την ικανότητα να περπατάω, να μιλάω, να καταπίνω ή ακόμα και να σηκώνω το κεφάλι μου», εξηγεί. «Ένιωθα παγιδευμένη στο ίδιο μου το σώμα. Δεν μπορούσα να μιλήσω για περίπου δύο εβδομάδες και μου πήρε έξι εβδομάδες για να μάθω να περπατάω ξανά».

Χάρη σε ένα εντατικό πρόγραμμα με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες και εργοθεραπείες, η νεαρή κοπέλα κατάφερε να ανακτήσει τις κινητικές και επικοινωνιακές της δεξιότητες. Σήμερα, περπατά και μιλά χωρίς βοήθεια και διανύει το δεύτερο έτος των σπουδών της στην ψυχολογία.

Ένα μήνυμα προς όλους τους νέους: Ζητήστε μια δεύτερη γνώμη

Η Sophie μοιράζεται την ιστορία της για να ενθαρρύνει άλλους νέους που ανησυχούν για την υγεία τους να επιμένουν και να ζητούν μια δεύτερη ιατρική γνώμη.

«Για τους νεότερους ανθρώπους είναι εξαιρετικά σημαντικό να εισακούγονται, επειδή συχνά δεν τους παίρνουν στα σοβαρά. Έμαθα να μην εμπιστεύομαι την πρώτη γνώμη κάποιου. Εσείς ξέρετε το σώμα σας καλύτερα από τον καθένα. Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, συνεχίστε να πιέζετε για απαντήσεις».

Η Sophie υποστηρίζει μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα συμπτώματα του καρκίνου σε παιδιά και εφήβους. Η καμπάνια χρηματοδοτείται από την Ένωση για τον Καρκίνο στα Παιδιά και τους Νέους (CCLG) και καθοδηγείται από ειδικούς του Πανεπιστημίου του Nottingham.

Στόχος της είναι να βοηθήσει το κοινό να αναγνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια, δημιουργώντας παράλληλα σαφείς κατευθυντήριες γραμμές παραπομπής για τους γενικούς γιατρούς και τους κλινικούς, ώστε να εντοπίζεται άμεσα πότε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Όγκοι στον εγκέφαλο: Η πρόκληση της διάγνωσης

Η Dr. Shaarna Shanmugavadivel, παιδίατρος επειγόντων περιστατικών και ερευνήτρια του CCLG στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Nottingham, δήλωσε: «Τα χαμηλού βαθμού γλοιώματα (low-grade gliomas) στα παιδιά αναπτύσσονται αργά, επομένως τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνονται πιο σταδιακά σε σχέση με άλλους όγκους στον εγκέφαλο».

«Τα συμπτώματα που εμφανίζονται εξαρτώνται από το σημείο του εγκεφάλου όπου αναπτύσσεται ο όγκος. Μπορεί να είναι μη ειδικά, γεγονός που συχνά καθυστερεί την τελική διάγνωση. Καθώς ο όγκος μεγαλώνει, αυξάνεται ο κίνδυνος εγκεφαλικής βλάβης – συμπεριλαμβανομένης της απώλειας όρασης. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται η διάγνωση όσο το δυνατόν νωρίτερα», συμπληρώνει η ίδια.

Ο Ashley Ball-Gamble, Διευθύνων Σύμβουλος του CCLG (The Children and Young People’s Cancer Association στο Ηνωμένο Βασίλειο), πρόσθεσε: «Εφοδιάζοντας τους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σαφέστερες οδηγίες και πρακτικά διαγνωστικά εργαλεία, τους προσφέρουμε τους απαραίτητους πόρους για να μειωθούν οι καθυστερήσεις στη διάγνωση. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι νέοι θα λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα στον σωστό χρόνο, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της έκβασης της υγείας τους».