Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 90 κιλά χωρίς γυμναστική – «Επιτέλους μπορώ να παίξω με τα παιδιά μου»

Μια γυναίκα που το βάρος της είχε φτάσει τα 158 κιλά, κατάφερε να χάσει περισσότερα από 90 κιλά κάνοντας ριζικές αλλαγές στη διατροφή της, χωρίς να χρειαστεί γυμναστική.

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Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 90 κιλά χωρίς γυμναστική - «Επιτέλους μπορώ να παίξω με τα παιδιά μου»
Πηγή φωτογραφίας: unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια γυναίκα έφτασε να ζυγίζει 158 κιλά, παλεύοντας με το συναισθηματικό φαγητό και ανθυγιεινές συνήθειες.
  • Η προειδοποίηση του γιατρού και η σκέψη ότι δεν θα βρισκόταν εκεί για τα παιδιά της αποτέλεσαν το απόλυτο κίνητρο για ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής της.
  • Χωρίς γυμναστική, αλλά με ριζικές αλλαγές στη διατροφή της, έχασε πάνω από 90 κιλά και πλέον μπορεί να τρέχει και να παίζει με τα παιδιά της.

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Μια γυναίκα έφτασε να ζυγίζει 158 κιλά και πίστευε ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο του συναισθηματικού φαγητού. Όμως, με ριζικές αλλαγές στη διατροφή της και χωρίς να πατήσει το πόδι της σε γυμναστήριο, κατάφερε να χάσει περισσότερα από 90 κιλά και να αποκτήσει ξαναβρεί τον εαυτό της.

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Όταν η Janine Hurst ανέβηκε στη ζυγαριά, έπαθε σοκ με τον αριθμό που αντίκρισε. Στα 35 της χρόνια, είχε φτάσει τα 158 κιλά και φορούσε το μεγαλύτερο μέγεθος ρούχων. Ενώ τα τρία της παιδιά (έξι, τεσσάρων και δύο ετών) έτρωγαν πάντα υγιεινά, η ίδια κατέφευγε σε ανθυγιεινές επιλογές και delivery, όπως λιπαρά κινέζικα γεύματα και κεμπάπ, ξοδεύοντας πάνω από 7.000 ευρώ τον χρόνο.

«Ήμουν η πιο παχύσαρκη μαμά στο σχολείο», εξομολογείται η Janine. «Στεκόμουν στην πύλη με το κεφάλι χαμηλωμένο και προσπαθούσα να φύγω όσο πιο γρήγορα γινόταν».

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Η γυναίκα αντιμετώπιζε πάντα πρόβλημα με το συναισθηματικό φαγητό. Η κατάσταση όμως ξέφυγε όταν δύο από τα παιδιά της διαγνώστηκαν με αυτισμό. Παραμελώντας τον εαυτό της, παρέλειπε το πρωινό και στη συνέχεια κατανάλωνε σφολιάτες, συνοδεύοντάς τις με έως και εννέα κουτάκια ενεργειακών ποτών την ημέρα.

Το σημείο καμπής που της άλλαξε τη ζωή

Η κατάσταση της υγείας της και η μειωμένη κινητικότητά της έγιναν εμφανείς όταν το μεγαλύτερο παιδί της είχε μια κρίση ξεσπάσματος. Προσπαθώντας να σηκωθεί από το πάτωμα για να το ηρεμήσει, ο ώμος της εξαρθρώθηκε.

Ο γιατρός της ήταν ξεκάθαρος: το βάρος της ασκούσε υπερβολική πίεση στο σώμα της. Αν συνέχιζε έτσι, δεν θα ζούσε για πολύ ακόμα. Η σκέψη ότι δεν θα βρισκόταν εκεί για τα παιδιά της ήταν το απόλυτο κίνητρο για να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής.

Η διατροφή που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Η Janine αποφάσισε να κάνει μια πλήρη αναδιοργάνωση της διατροφής της. Πλέον, το καθημερινό της πλάνο περιλαμβάνει:

  • Πρωινό: Ένα πλήρες πρωινό, αλλά μαγειρεμένο με σπρέι ελάχιστων θερμίδων αντί για λάδι ή βούτυρο.
  • Μεσημεριανό: Σολομός με φρέσκια σαλάτα.
  • Βραδινό: Ψητό κρέας με μεγάλες ποσότητες λαχανικών και βραστές πατάτες αντί για λιπαρά συνοδευτικά.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από την υγιεινή διατροφή

Τα αποτελέσματα της νέας της υγιεινής διατροφής ήταν άμεσα. Μέσα στην πρώτη κιόλας εβδομάδα έχασε περισσότερα από 6 κιλά. Έναν χρόνο μετά, η απώλεια έφτασε τα 38 κιλά, ενώ σήμερα ζυγίζει πλέον 66 κιλά και έχει αλλάξει εντελώς το νούμερο των ρούχων της.

«Αυτή η μεταβολή μού άλλαξε τη ζωή», προσθέτει με χαμόγελο. «Μπορώ πλέον να τρέχω με τα παιδιά μου και να χορεύω μαζί τους στα trends του TikTok. Στο σχολείο, πλέον δεν φεύγω τρέχοντας· κάθομαι και μιλάω με τις άλλες μαμάδες για ώρες».

«Όπως πολλές μητέρες, έβαζα τις ανάγκες μου σε δεύτερη μοίρα. Επιλέγοντας, όμως, επιτέλους να φροντίσω τον εαυτό μου, έγινα η μαμά που πάντα ήθελα να είμαι».

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.

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